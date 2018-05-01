Футбольный вратарь сбил соперника с ног приемом кунг-фу: видео

Пытаясь остановить атакующего форварда, вратать «Витебска» мощно ударил его в грудь ногой в полете.

Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Дмитрий Гущенко остановил атакующего игрока чужой команды мощным ударом ногой в полете. Видеозапись с моментом инцидента публикует в Instagram издание Tribuna.

«Витебск» встречался с командой «Смолевичи» в рамках Высшей лиги белорусского чемпионата по футболу. В какой-то момент форвард «Смолевичей» Валерий Горбачик предпринял атаку на ворота соперника.

Голкипер вышел из ворот и попытался остановить его, видимо, рассчитывая отобрать мяч, но вместо отбора нанес мощный удар ногой в грудь в стиле компьютерной игры Mortal Kombat, буквально снеся оппонента с ног. После этого судья матча незамедлительно показал вратарю красную карточку.

Встреча «Витебска» и «Смолевичией» закончилась со счетом 1:1. Причем сбитый с ног нападающий Валерий Горбачик после мощного удара в грудь сумел вернуться к игре и даже забить гол, приведя счет матча к ничьей.