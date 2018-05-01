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Нападающий «Тампы» Пойнт: «Жертвовать своим телом — такова цена победы»
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Нападающий «Тампы» Пойнт: «Жертвовать своим телом — такова цена победы» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Брэйден Пойнт прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции. Пойнт принял участие во всех четырех голах своей команды, набрав 4 (1+3) очка.
При счете 0:1 «Брюинз» почти две минуты играли впятером против троих соперников, но не смогли найти путь к воротам. Один из опасных бросков заблокировал защитник «Тампы» Райан Кэллахэн.
”Мы сделали пару отличных блоков, включая тот, что заблокировал ногой Кэллахэн. Жертвовать своим телом — такова цена победы. Такое заводит не только трибуны, но и скамейку”, — приводит слова Пойнта пресс-служба НХЛ.
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 3 мая в Бостоне.
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