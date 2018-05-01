Калуга отпраздновала Первомай 

В этом году Калуга впервые в новейшей истории России отпраздновала Первомай без первомайских шествий. Шествие отменили не только профсоюзы, обычно стартовавшие на площади Мира, но и коммунисты, которые по меньшей мере полтора десятка лет ходили своим, отличным от профсоюзных деятелей путем, начиная шествие на площади Победы и заканчивая его на площади Старый Торг. Профсоюзный митинг-концерт на Театральной площади, которым обычно заканчивалось шествие, переформатировать не стали. Он прошел точно так же, как в прошлом и позапрошлом году. Дети, впрочем, радовались и такому формату. Частью празднования, как обычно, стало вручение почетных грамот, благодарственных писем губернатора и чествование трудовых династий. На этот раз чествовали династию Черкасовых-Рябцевых. Совокупный трудовой стаж работы представителей этой династии в акционерном обществе «Тайфун» составляет 105 лет. Цветы династии вручали заместитель губернатор Константин Горобцов и председатель Калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов. И их, и других участников митинга, посвященного Первомаю, поздравил и депутат Государственной Думы России Геннадий Скляр. «Сегодня мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Мы уверены в том, что живем на своей, на родной земле. Потому что мы знаем, как обустроить наш калужский дом. В нашем доме работают прекрасные заводы. И мы строим новые предприятия, мы строим новые дороги, мы строим школы, детские сады, мы сажаем тысячи деревьев. И наши города, наши дворы становятся все уютнее и красивее. Это все наши руки, это все наши мозги!», — сказал он. Новинкой стало разве что выступление поющих пионеров. Видимо, организаторы позаимствовали их у коммунистов. Те с помощью пионеров запускали на площади Старый Торг белых голубей. На Театральной площади и пионеры, и уже вышедшие из пионерского возраста участники митинга по команде ведущего запустили разноцветные воздушные шарики. Без белых голубей, символов мира, все же не обошлось. Их все-таки повесили на бульваре улицы Кирова. Причем последних пернатых, изготовленных то ли из пластика, то ли из ДСП, развесили только накануне Первомая. Удивили и представители ЛДПР, наградившие Жириновского титулом адмирала Колчака. «Жириновский — верховный правитель России», — было отпечатно на их футболках. Судя по выступлениям представителей профсоюзов, 1 мая, закрепившись в календаре праздничных дат под названием День весны и труда, для них все-таки остался Днем международной солидарности трудящихся и борьбы за права человека труда. Несмотря на уверенность в завтрашнем дне, бороться, даже судя по политкорректным лозунгам участников митинга, пока есть за что.