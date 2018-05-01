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Динияр Билялетдинов: «Фернандеш — безоговорочно лучший игрок „Локомотива“
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Динияр Билялетдинов: «Фернандеш — безоговорочно лучший игрок „Локомотива“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» после матча 28-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0) отметил, что ключевым игроком команды является полузащитник Мануэл Фернандеш. По его словам, португалец способен решить судьбу встречи одним пасом.
— Три фактора, которые принесли «Локомотиву» успех?
— Строгая игровая дисциплина. Стабильность. Мануэл Фернандеш.
— Португалец настолько важен?
— Конечно! Безоговорочно лучший игрок команды. В игровых построениях «Локомотива» это ключевая фигура — как Дмитрий Лоськов в чемпионском 2004-м. А в обороне лидер — Кверквелия. На мой взгляд, в премьер-лиге из центральных защитников он вообще сегодня номер один. Снимает все мячи что внизу, что вверху.
— По словам Юрия Семина, последние матчи Мануэл Фернандеш играет со сломанным ребром. Из-за этого не всегда появляется в стартовом составе.
— Что ж, вот вам еще одна причина, почему у «Локомотива» возникли проблемы в атаке. Миранчуки — ребята техничные, мобильные, заводные. От них зависит темп игры. Но ведет-то ее Мануэл Фернандеш. Человек, способный одним пасом решить судьбу матча. (Александр КРУЖКОВ)
Полная версия интервью Динияра Билялетдинова
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