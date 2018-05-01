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«Адмирал» сделал квалификационные предложения двум вратарям, Казакову и еще 8 игрокам
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«Адмирал» сделал квалификационные предложения двум вратарям, Казакову и еще 8 игрокам 

SPORT24.ru 33 минуты назад
ХК «Адмирал» сделал квалификационные предложения 11 игрокам. В список вошли голкиперы Никита Серебряков и Игорь Бобков, защитники Артем Земченок, Иван Глазков, Иван Мищенко, нападающие Максим Казаков, Никита Феоктистов, Денис Вихарев, Егор Яковлев, Вадим Перескоков и Кирилл Воронин.
Новый контракт предложен нападающему Константину Глазачеву. Имеют действующие соглашения с клубом защитник Григорий Ващенко, нападающие Владимир Бутузов и Тигран Манукян.
Нападающим Андрею Алексееву, Илье Иванову, Назиру Гичибекову и Денису Ковалёву будут предложены просмотровые контракты.
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