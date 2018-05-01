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Динияр Билялетдинов: «Тосно» вылетит в ФНЛ"
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Динияр Билялетдинов: «Тосно» вылетит в ФНЛ" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов в интервью «СЭ» высказал мнение, что «Тосно» составит печальную компанию «СКА-Хабаровску» и также вылетит в ФНЛ.
— С итоговым местом «Локомотива» вы определились. Кто еще попадет в тройку?
"Спартак" и ЦСКА. "Зенит" по игре медалей не заслуживает. А «Краснодар» слишком поздно спохватился.
— Кто составит печальную компанию «СКА-Хабаровску» — «Анжи» или «Тосно»?
— «Тосно». Видел последний матч этой команды в Ростове — впечатление удручающее. Когда стоишь на вылет, так играть нельзя. Вот со «Спартаком» в полуфинале Кубка футболисты бились, не было ощущения безнадежности. С «Ростовом» же почему-то настрой оказался другой.
— У вас-то в литовском «Тракае» как дела? Травму залечили?
— Да, уже все в порядке. В последнем туре обыграли 2:0 «Стумбрас», оба мяча забил я.
— Когда заканчивается ваш контракт? — В середине августа. До этого момента я точно останусь в «Тракае». Ну а дальше будет видно.
Полная версия интервью Динияра Билялетдинова Турнирная таблица чемпионата России
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