В Волгоградской области завершился первый этап Can-Am X Race

27-29 апреля в Волгоградской области прошел 1 этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race. 62 экипажа в пяти зачетных категориях из 18 регионов России, а также представители Казахстана, Белоруссии, Украины и Латвии вышли на старт популярного соревнования. Трасса соревнования была разделена на семь спецучастков, общая протяженность спортивной части составила более 340 км.