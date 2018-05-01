В Волгоградской области завершился первый этап Can-Am X Race 

27-29 апреля в Волгоградской области прошел 1 этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race. 62 экипажа в пяти зачетных категориях из 18 регионов России, а также представители Казахстана, Белоруссии, Украины и Латвии вышли на старт популярного соревнования. Трасса соревнования была разделена на семь спецучастков, общая протяженность спортивной части составила более 340 км.
Результаты 1 этапа внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2018 Категория Adventure 1 место — Дмитрий Кузьмин (Железнодорожный) 2 место — Инна Мартьянова/Екатерина Жаданова (Москва) 3 место — Дмитрий Кирсанов/Роман Логинов (Москва) Категория ATV 1 место — Сергей Храмушин (Москва) 2 место — Владислав Маликов (Москва) 3 место — Сергей Кудашев (Златоуст) Категория SSV Standard 1 место — Анатолий Кузнецов/Алексей Смолин (Воткинск) 2 место — Фарит Губаев/Александр Чернов (Ижевск) 3 место — Айдар Галеев/Эльмир Гимазетдинов (Набережные Челны) Категория SSV Sport 1 место — Азат Минниханов/Ильназ Гиззатуллин (Казань) 2 место — Артем Шумейко/Роман Елагин (Москва) 3 место — Сергей Евстратов/Георгий Майсурадзе (Екатеринбург/Санкт-Петербург) Категория SSV Super Sport 1 место — Радик Гарифьянов/Ришат Шайхулов (Набережные Челны) 2 место — Денис Кротов/Дмитрий Цыро (Москва/Киев) 3 место — Игорь Ганник/Олег Уперенко (Набережные Челны/Рига) Категория Абсолют 1 место — Ирек Миннахметов/Кирилл Шубин (Казань/Долгопрудный) 2 место — Радик Гарифьянов/Ришат Шайхулов (Набережные Челны) 3 место — Денис Кротов/Дмитрий Цыро (Москва/Киев)