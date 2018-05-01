Залезали на кран, грозились выпрыгнуть из окна и устраивали забастовки: топ-5 тюменских историй о невыплате зарплат

В последние годы в Тюмени регулярно появляются новости о невыплате зарплат. Миллионные долги, забастовки и откровенный шантаж — каждая такая история затрагивает десятки, а иногда и сотни семей. Редакция 72.ru решила вспомнить самые громкие случаи нарушения трудовых прав и узнала, что изменилось за время, прошедшее после наших публикаций.

Трудовой мигрант из Азербайджана забрался на кран

Инцидент произошел на стройке компания «ЮИТ Тюмень»

20 марта в Тюмени иностранный рабочий забрался на башенный кран и просидел наверху около 10 часов. Таким образом мужчина пытался добиться выплаты миллионных долгов по зарплате.

Компания «ЮИТ Тюмень», на стройке которой произошло это ЧП, сообщила, что деньги рабочему не платил подрядчик.

— Ответственность за задержку заработной платы в соответствии с российским законодательством лежит исключительно на работодателе, — прокомментировала Инга Семенова, генеральный директор «ЮИТ Тюмень».

Позже выяснилось, что мужчина забравшийся от отчаяния на кран, защищал интересы целой бригады. Ее в итоге распустили, выплатив рабочим всего по пять тысяч рублей. Главного героя этой истории вскоре депортировали на родину. Мужчина нарушил правила пребывания на территории России.

Сотрудники завода «Сибнефтегазмаш» с 2016 года ждут расчета

У предприятия уже второй конкурсный управляющий. На первого завели уголовное дело за невыплату зарплат

Бывшим сотрудникам тюменского завода «Сибнефтегазмаш» до сих пор не выплатили долги по зарплате. Проблемы начались еще в 2015 году, когда деньги перестали выплачивать в полном объеме. А в 2016-м на предприятии прошла волна сокращений. Людям пришлось уходить с завода ни с чем — без заработанных денег и компенсаций.

Сейчас завод признан банкротом, часть его имущества продана, но использовать вырученные 50 миллионов рублей пока нельзя — сделку оспаривают конкурсный управляющий и один из кредиторов.

— Деньги перестали выплачивать с января 2015 года, — вспоминает Любовь Тарасова , бывшая сотрудница «Сибнефтегазмаша». — Три-четыре месяца совсем не платили, потом пришел новый директор, и уже текущую зарплату начали выплачивать, но частями. Долги продолжали копиться. До ноября 2015 года кто-то работал, а кто-то сидел дома в неоплачиваемом отпуске, большинство работников уволились по собственному желанию.

Редакция 72.ru связалась с работниками этого завода и узнала, что за время, прошедшее после публикации, на предприятии появился новый конкурсный управляющий. Прежним заинтересовались следователи регионального СКР . Уголовное дело, возбужденное в отношении его за невыплату зарплат, вскоре направят на рассмотрение в суд.

— Долги по зарплате нам так и не выплатили. Лично мне они должны чуть более 80 тысяч рублей, а кому-то — около миллиона. Завод выставляют на торги за 80 млн рублей, 50 из которых сразу заберет налоговая. 50 миллионов, которые были получены от первичной продажи, переведены в какой-то фонд, и все сейчас упирается в эту судебную тяжбу. В ближайшее время мы собираемся к нашим местным властям и к депутатам, потому что если будем бездействовать — то вообще ничего не получим, — рассказала Любовь Тарасова.

Предприниматель забрался на подоконник и угрожал выброситься из окна

Договориться мирно участникам этого конфликта не удалось. Предприниматель решил обращаться в суд В начале апреля внимание СМИ привлек офис управляющей компании «Надежда». Руководитель подрядной организации, с которой сотрудничала УК, забрался здесь на подоконник и стал угрожать, что выпрыгнет из окна, если ему не заплатят за выполненную работу. При этом мужчина включил на телефоне камеру и стал вести прямую трансляцию происходящего на свою страничку во «ВКонтакте».

Дмитрий Молчанов , директор ООО «Альпсервис», требовал от работников УК выплатить ему деньги за работу, которую он выполнил еще в 2017 году. По его словам, компания задолжала ему 61 тысячу рублей. Журналисту 72.ru Дмитрий Молчанов рассказал, что долг копился постепенно — с осени прошлого года.

— Это мои честно заработанные деньги. Представители управляющей компании постоянно тянули время, кормили завтраками. Работы были выполнены, но они меня мурыжили с подписанием актов. В итоге довели до такого состояния. После инцидента мой представитель встретился с инженером управляющей компании. В итоге они пришли к определенным договоренностям по выполнению заказанных ранее работ.

Представители управляющей компании «Надежда», в свою очередь, сообщили, что написали заявление в полицию.

— Мы считаем, что это вымогательство. Подрядная организация ООО «Альпсервис» должна была сделать герметизацию балконных козырьков и выполнить ремонт межпанельных швов. Жильцы дома остались недовольны результатами проделанной работы. Мы предложили подрядчику исправить, но он отказался. В связи с чем деньги выплачены не были, — прокомментировал Владимир Быков , технический директор управляющей компании.

На сегодняшний день руководство УК «Надежда» уведомило предпринимателя о расторжении договора. Об устранении недостатков в проделанной работе речь уже не идет, но Дмитрий Молчанов не намерен сдаваться. В ближайшее время он планирует обратиться в суд.

Строители устроили забастовку

Прокуратура проверила строительную компанию и привлекла к административной ответственности

До криков, скандалов и угроз дошла ситуация с задержкой зарплаты в тюменском филиале столичной компании ООО СК «Техинжстрой». 13 апреля работники, которым не на что кормить семью, нечем платить за коммунальные услуги и погашать ипотеку, устроили забастовку. Несколько месяцев сотрудники этой организации ждут, когда руководство выдаст им хотя бы часть обещанной по трудовому договору зарплаты.

— Мой муж здесь работает второй год. Поначалу проблем с получкой не было: супруг получал деньги дважды в месяц, как положено, в обозначенные в трудовом договоре даты. С весны прошлого года зарплату начали задерживать. Чтобы как-то решить этот вопрос, отправили заявление в трудовую инспекцию, прокуратуры Тюмени и Москвы (так как фирма зарегистрирована именно там). От ведомств ответного письма не получили, зато выплаты денег в срок возобновились. Но всего на три месяца: после стали снова кормить «завтраками». Последние четыре-пять месяцев проблемы с выдачей зарплаты обострились: денег работники толком не видят, а за всё же платить нужно. Многим коллегам моего мужа звонят из банка, требуя вносить платежи по ипотеке, а им нечем. На квартплату денег нет, на продукты тоже. Вчера начальство сказало, что в этом месяце аванса не будет. Сегодня рабочие устроили забастовку. От безвыходности, — рассказала 72.ru супруга одного из сотрудников стройфирмы «Техинжстрой».

13 апреля — в день забастовки — работникам выплатили аванс, который они должны были получить еще в конце марта. 15 апреля, по словам работников ООО СК «ТехИнжСтрой», им должны были выплатить зарплату, но ее снова задержали.

27 апреля прокуратура Ленинского округа привлекла строительную компанию «Техинжстрой» к административной ответственности за задержку зарплат. Поводом для этого послужили публикации СМИ. За нарушение трудовых прав строителей их работодателю грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

269 бывших сотрудников завода «Сибкомплектмонтаж» не могут получить расчет

После нашей публикации история сдвинулась с мертвой точки, но деньги людям не выплатили до сих пор В Тюмени 269 бывших сотрудников ООО «Завод ОПБ „Сибкомплектмонтаж“» уже третий год не могут получить свои зарплаты. В общей сложности предприятие задолжало им 29,5 миллиона рублей — люди месяцами работали за спасибо, веря обещаниям руководства, что скоро дела на производстве наладятся и им выплатят все долги. Но позже завод сменил собственника и обанкротился, а почти три сотни работников остались ни с чем.

Сначала предприятие сменило статус собственности — с ОАО на ООО, затем была сокращена большая часть сотрудников и появилось новое руководство. В первый месяц, вспоминают работники, они получили совсем мизерные зарплаты — порядка 3000 рублей, а потом выплаты совсем прекратились.

— Мы постоянно слышали от руководства, что надо немного подождать, что всё наладится и деньги будут выплачивать. После смены начальства нас заставили переписать трудовой договор. Мы, в свою очередь, стали жаловаться в прокуратуру, — рассказывает Андрей Шкель.

Сам мужчина трудился на предприятии обычным водителем. В мае 2015 года он уволился, так и не дождавшись зарплаты. Тюменец признается, что до последнего верил руководству и, по сути, проработал полгода бесплатно. Работодатель задолжал ему 216 тысяч рублей. И таких, как он, больше двухсот человек.

После публикации 72.ru на эту историю обратили внимание представители надзорных органов, но свои деньги бывшие работники завода так и не получили.

Работодатели задолжали жителям Тюменской области почти 170 млн рублей

Общая сумма задолженности перед работниками региона составляет более 169 млн рублей. Прокурорами с начала года выявлено 1371 нарушение закона. Для их устранения внесено 134 представления, в суды направлено 834 иска о взыскании зарплаты, объявлено 59 предостережений о недопустимости нарушений трудового законодательства. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 105 лиц, к административной — 83.

По результатам прокурорских проверок в следственные органы направлено 18 проверочных материалов, по которым возбуждено 12 уголовных дел. В результате принятых мер в регионе с начала года были погашены долги по зарплате в общей сумме более 411 млн рублей.

Куда обращаться и кому жаловаться тюменцам, которые месяцами сидит без зарплаты? Ответы на эти вопросы в инструкции, подготовленной 72.ru.