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Каратисты из Королева завоевали больше всего наград на всероссийском турнире
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Каратисты из Королева завоевали больше всего наград на всероссийском турнире 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Команда каратистов из подмосковного Королева завоевала больше всего медалей на всероссийском турнире по карате киокушинкай на чемпионате и первенстве российской организации ИКО «Мацушима», сообщил «РИАМО в Королеве» главный судьи соревнований Игорь Струихин.
Чемпионат и первенство российской организации ИКО «Мацушима» прошло в Москве 28 апреля. В нем приняли участие спортсмены из 19 городов России.
«Команда из Королева заняла 28 призовых мест, 17 из которых — золотые медали. Это самое большое количество побед на турнире», — сказал Струихин.
В соревнованиях в Москве принимали участие каратисты из Крыма, Екатеринбурга, Красноярска, Благовещенска, Читы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени и других городов.
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