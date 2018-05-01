Каратисты из Королева завоевали больше всего наград на всероссийском турнире

Команда каратистов из подмосковного Королева завоевала больше всего медалей на всероссийском турнире по карате киокушинкай на чемпионате и первенстве российской организации ИКО «Мацушима», сообщил « РИАМО в Королеве» главный судьи соревнований Игорь Струихин.

Чемпионат и первенство российской организации ИКО «Мацушима» прошло в Москве 28 апреля. В нем приняли участие спортсмены из 19 городов России.

«Команда из Королева заняла 28 призовых мест, 17 из которых — золотые медали. Это самое большое количество побед на турнире», — сказал Струихин.

В соревнованиях в Москве принимали участие каратисты из Крыма, Екатеринбурга, Красноярска, Благовещенска, Читы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени и других городов.