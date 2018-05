Большая масса людей. Но Путина все сильно любят

Big crowd. But Putin is so, so popular, or so we are told to believe. https://t.co/hrimNx00iV

Большая масса людей. Но Путина так все сильно любят или нам так говорят, чтобы мы этому верили. — Майкл Макфол, бывший посол США в России

Land Rover 70th anniversary: royals get the 4x4 feeling https://t.co/OW5mBygt0Z

​70-летний юбилей компании «Лэнд Ровера»: королевская чета под впечатлением полного привода. — газета «Телеграф»

Missouri execution halted over fears prisoner would face extreme suffering https://t.co/OEcUXBkcJu

Казнь в Миссури приостановили из-за опасения причинения заключенному чрезмерных страданий. ​— Газета «Гардиан»

Israel's Netanyahu says stolen Iranian documents prove Iran had a secret nuclear weapons program, but cites no evidence that Iran violated nuclear agreement. https://t.co/g1wxoKHhZX

​Израильский премьер Нетаньяху говорит, что похищенные иранские документы доказывают наличие у Ирана секретной программы производства ядерного оружия, но не приводит доказательств нарушения Ираном ядерной сделки. — Газета «Нью-Йорк Таймс»

It's only just been launched, but Russia's floating nuclear power plant already looks like an accident waiting to happen https://t.co/9DVmEqyuWr

— Alec Luhn (@ASLuhn) 30 апреля 2018 г.

​Российскую плавучую АЭС только что запустили, но она уже сейчас выглядит как катастрофа, ожидающая своего часа. — Алек Лун , российский корреспондент газеты «Телеграф»

Visionary scholar or reviled inspiration for Stalinist regimes? Germans remain divided over the legacy of 19th-century philosopher Karl Marx as his hometown prepares to mark his 200th birthday https://t.co/T4HDTuiZmF pic.twitter.com/uVGOaCLq4l

AFP news agency (@AFP) 1 мая 2018 г.