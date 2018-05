Сборной России будет очень трудно с такими шведами на чемпионате мира (видео)

1. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Интересно, что во всех четырех сериях второго раунда был счет 1-1. Вот и «Тампа» отыгралась у «Бостона» после 2:6 в первом матче, в котором так зажигало звено Патриса Бержерона (11 очков на троих).

На этот раз отжег форвард «Тампы» Брэндон Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда реализовали большинство. В этой атаке набрал очко защитник Михаил Сергачев

YANNI GOURDE! THE LIGHTNING LEAD EARLY!#GoBolts 1 — 0 #NHLBruins (@NHLBruins Lead Series 1-0) pic.twitter.com/izDJeR3iym

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1 мая 2018 г.

…На 56-й минуте защитник «Бостона» Тори Круг, который хорош в этом плей-офф, сделал счет 3:2. Гости попытались отыграться, но получили шайбу в пустые ворота — забил снова Пойнт.

В целом «Тампа» переиграла «Брюинз» (31-20 по броскам, 57-43 на вбрасывании), и особенно бросилась в глаза разница в силовой борьбе (42-24 по хитам). Уступив в первой игре, «Лайтнинг» во второй решили просто смять «Бостон». И в принципе им это удалось.

2. ПОБЕДА «ВЕГАСА»

Все-таки этот «Вегас» очень опасен. «Сан-Хосе» на своей площадке реализует большинство — на это «Голден Найтс» отвечают двумя реализованными большинствами, да еще и Смит забивает третий гол.

WILLIAM KARLSSON WITH AN INCREDIBLE REDIRECT FEED TO SET UP REILLY SMITH WHO SLAMS IT HOME!#SJSharks 1 — 3 #VegasBorn (Series Tied At 1) pic.twitter.com/xkaWx2dXwO

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1 мая 2018 г.

В третьем периоде «Шаркс» героически сравнивают счет. В овертайме Логан Кутюр бросает на поражение, но Марк-Андре Флери обкрадывает его, делая фантастический сэйв ловушкой.

25-летний швед Уильям Карлссон добился в этом сезоне фантастического прогресса, набрав 78 очков в 82 матчах и забив 43 гола. Он очень хорош и в плей-офф: 9 (4+5) очков в семи играх при полезности плюс-6.

WILLIAM KARLSSON IN OVERTIME! VEGAS WINS IT! WHAT A GOAL, WHAT A GAME!#SJSharks 3 — 4 #VegasBorn FINAL/OT (@GoldenKnights Lead Series 2-1) pic.twitter.com/ljNPv0r2Nn

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1 мая 2018 г.

На девятой минуте овертайма Карлссон пролетел ракетой по правому флангу и нанес изумительно хлесткий и точный бросок в угол. Аж штанга дзенькнула, но это гол.

3. СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

На матчи чемпионата мира продано уже 300 тысяч билетов. Это солидная цифра, тем более для Дании. Главный стадион RoyalArenaв Копенгагене вмещает 12 500 зрителей. А вот в Хернинге состоятся матчи на арене JyskeBankBoxen (12 000).

Сравните с чемпионатом мира-2016, где в Москве матчи проходили на 12-тысячнике, а в Питере стадион вмещал тысяч семь. Датчане перебьют нашу посещаемость.

Стал известен состав сборной Швеции — нашего соперника по последнему матчу в группе.

Что тут сказать? Вратари нормальные, защита выглядит фантастически. Есть несколько классных звезд в атаке. В целом 17 игроков из НХЛ, и такая Швеция не просто может крупно победить Россию, она может замахнуться и на золото чемпионата мира. Весь вопрос, как сработает тренерский штаб, который уже умудрился проиграть Олимпиаду, где тоже мог брать золото.

ТАБЛО ДНЯ Тампа-Бэй — Бостон — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Гурд (СЕРГАЧЕВ), Джонсон, Палат, Пойнт — Макэвой, Круг

ТБ: Кучеров (0+0; -1, 0, 2, 16.50)

Сергачев (0+1; 0, 0, 0, 13.19)

в Василевский (20-18; 90%, 60.00)

Счет в серии: 1-1 Сан-Хосе — Вегас — 3:4 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)

Мейер, Э. Кейн, Хертл — Миллер, Маршессо, Р. Смит, Карлссон

Счет в серии: 1-2 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.