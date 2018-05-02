В ХК «Сибирь» рассказали кто придет на замену выбывшим 13 игрокам 

Накануне хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о выходе из состава команды 13 игроков.
На официальном сайте ХК опубликован список покинувших команду хоккеистов. В него вошли 13 игроков, в том числе легионеры клуба: Александр Салак, Александер Бергстрём, Патрик Закриссон, Йонас Энлунд, Рок Тичар и Симон Энеруд. Уход Салака и Бергстрёма многие болельщики встретили с сожалением.
Пополнят состав команды новые игроки. Так, 1 мая на сайте «Сибири» пресс-служба сообщила о пополнении в линию нападения. ХК «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Даниилом Романцевым. Чуть ранее «Сибирь» сообщила также о заключении контракта с известным канадским вратарём Дэнни Тэйлором, который уже выступал за «Сибирь» годом ранее. Среди новичков команды и центральный нападающий из Финляндии Юкка Пелтола и французский форвард Шарль Бертран.