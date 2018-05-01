Мбаппе хочет видеть в ПСЖ основного игрока «Челси»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что он надеется на подписание полузащитника «Челси» Нголо Канте.

"Я бы купил в ПСЖ Канте. Он соответствует уровню нашего клуба. Это топовый футболист и прекрасно подойдет ПСЖ. К тому же он француз, а возвращение сильных французов в Лигу 1 повысит статус чемпионата. Думаю, что все хотели бы видеть Канте во Франции", — цитирует Le Figaro Мбаппе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Канте в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 27-летний Канте провел за «Челси» 44 матча и забил 1 гол.