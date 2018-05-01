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Мбаппе хочет видеть в ПСЖ основного игрока «Челси»
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Мбаппе хочет видеть в ПСЖ основного игрока «Челси» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заявил, что он надеется на подписание полузащитника «Челси» Нголо Канте.
"Я бы купил в ПСЖ Канте. Он соответствует уровню нашего клуба. Это топовый футболист и прекрасно подойдет ПСЖ. К тому же он француз, а возвращение сильных французов в Лигу 1 повысит статус чемпионата. Думаю, что все хотели бы видеть Канте во Франции", — цитирует Le Figaro Мбаппе.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает вариант с подписанием Канте в летнее трансферное окно.
В этом сезоне 27-летний Канте провел за «Челси» 44 матча и забил 1 гол.
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