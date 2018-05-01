Юный костромич поразил всех на турнире по киберспорту FIFA18

28 апреля в ТЦ «РИО» состоялся долгожданный турнир по киберспорту FIFA18, сообщает корреспондент KOSTROMA.TODY, побывавший на соревнованиях. Ради приза от компании «НОВАТЭК» , игровой консоли PlayStation 4, приехали даже спортсмены из Ярославля. Турнир прошел в рамках проекта «Кубок НОВАТЭК — „Шаг к большому футболу!“, в котором участвуют школьные футбольные команды. Они сражаются за главный приз — спортивную площадку.

Сейчас в футбольных состязаниях возник перерыв до сентября, а в компании поддержали турнир по популярному сейчас киберспорту. В состязании в Костроме участвовали подростки от 12 лет, которые заранее подали онлайн-заявку. В ходе турнира игроки редко показывают свои эмоции, но на их лицах читаются напряжение и сосредоточенность. Как говорят сами ребята, это помогает направить энергию и силы в нужное русло.

»В прошлом году я тоже участвовал, но вылетел из игры почти в самом начале, в этот раз дела обстоят намного лучше», — рассказал Олег ГУДОК. Зато болельщики не скупились на эмоции, некоторые кричали, как на футбольном стадионе, а самые активные получили призы. Без подарков не ушел практически никто.

Кроме того, собравшиеся с интересом рассматривали фотовыставку «Жизнь футбольная», посвящённую ЧМ2018. На ней представлены репортажные снимки знаменитых футбольных матчей с 40-х годов прошлого века до наших дней. Особое внимание привлекло фото легендарного Пеле.

Также прошла презентация формы, кубка и медалей сезона 2018 года соревнований по мини-футболу на кубок «НОВАТЭК» — «Шаг к большому футболу!». Лучшим в турнире по киберспорту оказался Кирилл Лебедев

«Сейчас меня переполняют эмоции, я счастлив, что выиграл! Я целый год готовился, поэтому считаю, что заслужил это. Во время состязания я не показывал своего волнения, потому что полная концентрация — залог победы», — признался победитель турнира по киберспорту FIFA18 Кирилл ЛЕБЕДЕВ. Как рассказал советник генерального директора по связям с общественностью ООО «НОВАТЭК-Кострома» Намеддин КЕРИМОВ, в сентябре начнутся соревнования по мини-футболу на кубок НОВАТЭК — «Шаг к большому футболу!» среди команд общеобразовательных уучебных заведений. Две команды-победители в качестве главного приза по традиции получат спортивные площадки.

Компания «НОВОТЭК» уже построила такие площадки для победителей своего кубка — костромского кадетского корпуса и для школы в Мантурово. Скоро начнётся строительство площадок в Красном-на-Волге и в Волгореченске.