Как выглядит берлога медведя изнутри

Поведение медведей можно назвать уникальным в природе России. Огромное существо проводит несколько месяцев в спячке, впадая в настоящий анабиоз.

Для подобной крайне важной процедуры медведь обзаводится убежищем — берлогой, которую тщательно готовит под свои нужды. Хотите посмотреть, как она выглядит на самом деле?

Волонтер Алексей Матвеев решился проверить, как чувствует себя медведь в своем жилище. Это полноценная пещера, которая может достигать до трех-четырех метров в длину и расположена достаточно глубоко, чтобы укрыть животное от внешних погодных условий.

Несколько замеров, немного съемки — и вот реальная 3D-модель берлоги.

Можно себе такую построить по чертежам, потом даже играть в медведя зимой.