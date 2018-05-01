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Как выглядит берлога медведя изнутри
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Как выглядит берлога медведя изнутри 

Don't Panic 24 минуты назад
Фото: Don't Panic
Поведение медведей можно назвать уникальным в природе России. Огромное существо проводит несколько месяцев в спячке, впадая в настоящий анабиоз.
Для подобной крайне важной процедуры медведь обзаводится убежищем — берлогой, которую тщательно готовит под свои нужды. Хотите посмотреть, как она выглядит на самом деле?
Волонтер Алексей Матвеев решился проверить, как чувствует себя медведь в своем жилище. Это полноценная пещера, которая может достигать до трех-четырех метров в длину и расположена достаточно глубоко, чтобы укрыть животное от внешних погодных условий.
Несколько замеров, немного съемки — и вот реальная 3D-модель берлоги.
Можно себе такую построить по чертежам, потом даже играть в медведя зимой.
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