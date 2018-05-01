Адвокат Джим Уолден: Пока в России сохраняется нынешний режим, Родченков находится в опасности 

— Конечно, мы очень встревожены, последние инциденты являются свидетельством криминальных действий России. И такое происходит не впервые.
Родченков подал в суд на Прохорова
Мы понимаем, что пока в России сохраняется нынешний режим, Родченков находится в опасности, ему приходится жить с мерами предосторожности. Но также мы считаем, что он надежно защищен, — цитирует Уолдена Inside the Games.
Российские власти отрицают причастность к отравлению бывшего агента ГРУ Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Григорий Родченков — бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, впоследствии ставший информатором WADA.