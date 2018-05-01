«Реал» — «Бавария». Прогноз Дениса Казанского

Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Встреча начнется 1 мая в 21:45 мск. Эксперт предлагает поставить на победу хозяев поля.

«У обеих команд настолько все ясно в своих внутренних чемпионатах, что они смогли дать отдохнуть своим лидерам перед ключевой встречей этого сезона, и при этом одержали победы.

Первая игра расставила многое в этой паре. «Бавария» проиграла у себя дома, где, на мой взгляд, у нее был единственный шанс выиграть. У «Реала» блистательный матч провел Марселу, отлично сыграл Роналду. И я думаю, что с тех пор мало, что поменялось.

Последние 3 раза, когда встречались эти команды «Реал» неизменно побеждал. И я считаю, что сенсации не произойдет и в этот раз. Зидану в нужный момент удалось вернуть коллектив в правильное психологическое русло. И к самым важным матчам «Реал» подходит в своей лучшей форме, а конкурентная среда «Баварии» не позволяет ей этого сделать».