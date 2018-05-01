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«Реал» — «Бавария». Прогноз Дениса Казанского
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«Реал» — «Бавария». Прогноз Дениса Казанского 

SovSport.Ru 59 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Встреча начнется 1 мая в 21:45 мск. Эксперт предлагает поставить на победу хозяев поля.
«У обеих команд настолько все ясно в своих внутренних чемпионатах, что они смогли дать отдохнуть своим лидерам перед ключевой встречей этого сезона, и при этом одержали победы.
Первая игра расставила многое в этой паре. «Бавария» проиграла у себя дома, где, на мой взгляд, у нее был единственный шанс выиграть. У «Реала» блистательный матч провел Марселу, отлично сыграл Роналду. И я думаю, что с тех пор мало, что поменялось.
Последние 3 раза, когда встречались эти команды «Реал» неизменно побеждал. И я считаю, что сенсации не произойдет и в этот раз. Зидану в нужный момент удалось вернуть коллектив в правильное психологическое русло. И к самым важным матчам «Реал» подходит в своей лучшей форме, а конкурентная среда «Баварии» не позволяет ей этого сделать».
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