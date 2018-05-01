Заслуженному тренеру РФ по волейуболу Николаю Карполю исполнилось 80 лет

Свиньи вместо игрушек, дружба с Ельциным, провокация с бабушкой и вера в мудрость народа — Николай Карполь видел всё. И да, он — легенда

Всего неделю назад президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» главному тренеру женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николаю Карполю. Кто-то может сказать, что такую награду легендарный тренер заслужил ещё 30 лет назад, но на самом деле это очень редкий случай, когда такое признание получает действующий специалист. Карполь — это олицетворение российского и советского волейбола, человек невероятной харизмы, под руководством которого сборная СССР выигрывали Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а сборная России дважды брала серебро Олимпийских игр и четырежды становилась чемпионом Европы. Сегодня Николаю Карполю исполняется 80 лет. За эти года он выдал столько крылатых фраз, что хватит на несколько томов книг. Мы подобрали для вас 10 самых ярких, на наш взгляд, высказываний специалиста, которые в очередной раз позволят всем убедиться, насколько это крутой человек.

«Игрушек у меня не было, я пас коров и свиней»

Карполь родился в Беларуси незадолго до начала войны. Стоит ли говорить, насколько тяжёлым получилось его детство. Оккупация, голод, страх за свою жизнь и жизнь близких. Отец не вернулся с войны, а дедушку с бабушкой расстреляли около их же дома. У матери были серьёзные проблемы со здоровьем. Юный Карполь выдержал, хотя ужасные воспоминания от тех времён остались навсегда. «Игрушек у меня не было. Я пас коров и свиней. Это и были мои игрушки. Выживали всем соседским миром. Не по обязательству — по сердцу».

«Был уверен, что стану математиком»

Волейбольной карьеры в юношестве не было на горизонте. Карполь уехал в Нижний Нагил, чтобы получить профессию мастера механического и колонкового бурения. Не слишком сочетается с волейболом, не правда ли? После техучилища был физмат, и это было уже очень серьёзно. Он намеревался стать математиком, начал преподавать в вечерей школе физику и астрономию. Конечно, параллельно он занимался не менее любимым волейболом и даже создал команду на базе техникума, но до карьеры тренера ещё было далеко. «Я и предположить не мог, что тренерская работа станет моей судьбой. Я был уверен, что стану математиком».

«Во время игры я никого и никогда не оскорблял»

А потом в Свердловске решили создать волейбольную команду. И пошло-поехало. Это стало делом всей жизни. Уже на ранних этапах тренерской карьеры проявился стальной характер Карполя. Никто не верил, что «Уралочка» может стать чемпионом СССР, однако он сумел донести до волейболисток, что они способны на гораздо большее, чем думают. В итоге «Уралочка» выигрывала чемпионат СССР с 1978 по 1982 года без остановок. «Я устал объяснять, что это не истерика, не эпатаж, а инструмент тактики, педагогический метод. Всегда учитываю характер человека, его психологические особенности. Никто не может упрекнуть меня в том, что во время игры я кого-то оскорблял. Всегда говорил девчонкам, что если можешь превзойти себя, можешь превзойти и соперника».

«Глаза должны гореть!»

Финал Олимпийских игр в Сеуле в женском волейболе до сих пор считается одним из самых драматичных в истории этого вида спорта. Разделавшись по пути к финалу с главным фаворитом Игр — сборной Китая, подопечные Карполя вдруг испытали колоссальные сложности в противостоянии с командой Перу. Латиноамериканки выиграли два первых сета, а в третьем вели со счётом 12:6. По тем правилам до победы в матче оставалось набрать три очка. Карполь на какой-то момент даже замолчал, но потом в самый решающий момент сказал то, что говорил постоянно: «Глаза должны гореть!» Конечно, наши девчонки выиграли тот финал.

Ельцин всегда был в курсе моих дел»

Николай Карполь близко дружил с первым президентом России Борисом Ельциным. Ельцин, являясь выходцем Свердловской области, принимал активное участие в судьбе «Уралочки». Это сильно сблизило их с Карполем, хотя сам Николай Васильевич очень не любил вдаваться в детали своей дружбы с Ельциным. Хотя и нисколько не отрицал этого и гордился этим. «Именно Борис Николаевич создавал „Уралочку“ в своё время, ещё работая в Свердловской области. Сам он в прошлом игрок волейбольной команды мастеров. Он всегда в курсе моих дел и дел клуба».

«Даже мёртвая лягушка дрыгает конечностями»

В середине 2000-х сборная России опустилась на пятое место в мировом рейтинге, и тогда это было провалом. На Карполя оказывалось сильное давление, но в общении с игроками он не изменял своему стилю — жёсткому, но крайне мотивирующему. «Все помнят из учебника по зоологии, что даже мёртвая лягушка дрыгает конечностями, если её уколоть в нужную точку. Вот и я стараюсь не дать расслабиться девчатам. Зрители просто не догадываются, что я подобным образом „окрыляю“ своих игроков, обостряю эмоциональный уровень командного духа».

«Всегда нужно рожать»

У женского волейбола, как и у всего женского спорта, есть определённая специфика. В любой момент к тренеру может подойти девушка-спортсменка и заявить, что забеременела. А впереди сборы, тренировки, чемпионаты мира, Олимпиады…Годы работы насмарку? Карполь переживал из-за этого, но всегда убеждал своих волейболисток, чтобы надо рожать, а только потом думать о спорте. «Очень часто ко мне приходили. Даже советовались, говорили: „Если я нужна команде, то готова прекратить беременность“. Я никогда так не говорил, а наоборот, считаю, что, как бы тяжело ни было команде, всегда нужно рожать. А случаев таких было очень много. Какое-то время тренировались и играли, пока было можно, ну а после родов некоторые приступали к занятиям очень быстро».

«Ирочка, что мы расскажем твоей бабушке?»

И снова фраза из сеульского финала Олимпиады 1988 года. Когда перуанки доминировали на площадке, наши девушки немного «поплыли». Тяжело пришлось и молодой 20-летней Ирине Смирновой , которая явно не справлялась с эмоциями. Но потом наступило время Карполя. «Очень сложно было в таком шуме донести что-то до игроков. Увидел, как „поплыла“ Смирнова. Молоденькая ведь совсем. Посадил ее на скамейку: „Ирочка, что мы расскажем твоей бабушке? Она же смотрит на тебя сейчас по телевизору. Ты хоть представляешь, что с ней сейчас происходит?“.

Трефилов превосходит меня в резкости»

Карполь и Трефилов. Их действительно часто сравнивают. Оба невероятно требовательные, могут повысить голос на подопечных, и, самое главное, оба невероятно успешны в том, чем занимаются. Карполь даже уверен, что по степени резкости общения с игроками Евгений Трефилов даст ему фору. «Может быть, у нас с ним есть какие-то отклонения от общепринятых стандартов. Но главное, что в основе у нас — педагогические методы. Нужно уметь добиваться мотивации. Трефилов это умеет. И хотя все считают, что я резок на площадке, он заметно превосходит меня в этом».

«Тех, кто добывает медали, забывают, а дело Pussy Riot обсуждают месяцами»

Карполь сильно переживает за будущее поколение спортсменов, потому что понимает, что мораль и нравственность уходят куда-то за горизонт, оставляя место материальным ценностям и бездуховности. При этом легендарный наставник верит, что у России ещё не всё потеряно. «Общество стало терять ориентиры. Имена тех, кто добывает медали, славу стране, люди забывают через несколько дней, а дело Pussy Riot обсуждают месяцами. Им это интереснее, чем спортивные победы. Безнравственность, которая царит на телевидении, мало кого смущает, а это ни к чему хорошему не приведёт. Меня настораживает будущее нынешнего поколения. Вырастить порядочных людей, имея низкую духовность, сложно. Не укради, не убей, не обидь — это идёт с детства, со школы. Но мы уже потеряли мужчин-педагогов, позволили им уйти. А теперь из школы уходят и талантливые женщины. Ведь быть бизнесвумен сейчас на порядок круче, чем учительницей. Сейчас у нас период упадка, но он пройдёт. Мудрости у нашего народа много. Я верю в мудрость. Верю в то, что через образование и культуру мы вернём себе и духовность, и сердечность».