Почему в сборной России нет игроков «Ак Барса» и кого ждут из НХЛ

Кошечкин как первый номер, игнор «Ак Барса», дефицит креативных центров, лишние игроки, пополнение из НХЛ и другие вопросы Илье Воробьёву

Даже после того как сборная России объявила игроков, которые отправятся в Данию, и провела в Новгорске открытую тренировку для журналистов, вопросы к тренерскому штабу национальной команды остались.

Почему Кошечкин стал основным вратарём?

Если не знать контекста, сделать первым номером на чемпионате мира вратаря, который добыл золото Олимпиады, логично. Да только турнир в Корее Василий Кошечкин провёл нервно, неровно, а в финале его и вовсе откровенно трясло. Добавим к этому неубедительный плей-офф за «Магнитку» вкупе с возрастом, и на выходе получим крайне сомнительный выбор. Особенно, если держать в уме то, что с мирового первенства в Дании начинается новый олимпийский цикл. Однако, что Илья Сорокин , что Игорь Шестёркин на то, чтобы прорваться сквозь суеверность тренерского штаба, не наработали. Вратарь ЦСКА неоднозначно провёл решающие стадии Кубка Гагарина, а голкипер СКА и вовсе просидел весь плей-офф на лавке. Кошечкин же успел отойти от насыщенного сезона: как функционально, так и эмоционально.

Почему нет ни одного игрока «Ак Барса»?

Почему отцепили Зуба и Белова

Принято считать, что игрокам СКА место в сборной России гарантированно. По крайней мере, так было при Олеге Знарке. Не многое изменилось и после смены главного тренера. Мало того, что огромное влияние на формирование состава имеет Роман Ротенберг , так ещё и Илье Воробьёву со следующего сезона придётся иметь дело с этими же игроками. Исходя из этого, отсутствие Артёма Зуба и Антона Белова выглядит почти сенсационным. И если не включение в состав олимпийского чемпиона объясняется травмой левой ноги, то капитан сборной на прошлом чемпионате мира казался фигурой неприкасаемой. Однако из-за травм сезон для Белова выдался крайне скомканным, и на последних этапах Евротура он былую репутацию не восстановил.

Вспомнит ли Зайцев что такое большинство?

Ивана Проворова и Никиты Задорова сборная России так и не дождалась. Сразу двое наших защитников из НХЛ вынуждены пропустить чемпионат мира из-за травм. Зато до Дании уже точно доберётся Никита Зайцев, который в Новогорске провёл первую тренировку в составе сборной. Зайцев — один и лучших российских защитников, но ту ли роль ему готовят в национальной команде, к которой он привык в «Торонто»? Майк Бэбкок видит в нём сугубо оборонительного защитника, получая на выходке охапку блокированных бросков и силовых приёмов. Никита банально забыл, каково это — играть в большинство. Защитник, на родине считавшийся отменным пакмувером, вынужден играть не в свою игру. В сборной праворукого Зайцева наверняка видят заменой Вячеславу Войнову , но сможет ли он перестроиться — большой вопрос.

Поведёт ли Дацюк сборную за собой?

Капитаном сборной на чемпионате мира станет Павел Дацюк. Учитывая, что 39-летний Волшебник попал в достаточно молодую сборную, где много игроков не имеют серьёзного международного опыта, а в Данию не поедет ни Мозякин, ни Ковальчук, это решение читалось. В раздевалке Павел Валерьевич наверняка станет стержневым персонажем, но перейдёт ли это на игру? Что на Олимпиаде, что в плей-офф КХЛ ветеран далеко не всегда успевал по обе стороны площадки. Дацюк, без сомнений, важный игрок для сборной России, но делать на него полновесную ставку крайне рискованно. Возраст и тяжёлый сезон лишь подбрасывают дров в котёл сомнений.

Кто будет креативить в центре?

С кем будет играть Капризов

Виталия Кравцова на чемпионат мира не взяли, и учитывая это, самым молодым и одновременно перспективным игроком сборной станет Кирилл Капризов. С другой стороны, именно он — автор золотого гола сборной России на Олимпиаде. Вопросов, с кем играть этому парню, казалось бы, быть не должно. Однако на его месте в «корейском» звене наверняка будет наигрываться Евгений Дадонов . Больно уж крепкие у форварда «Флориды» связи с Никитой Гусевым . А вот дальше все до одного потенциальные партнёры, так или иначе, выглядят котами в мешке. Мы помним, как Артём Анисимов играл в топ-6 «Чикаго», но то было при наличии двух топ-вингеров. Есть рабочая связка с Максимом Шалуновым, но её штаб сборной почему-то особо не задействует.

Кого переведут на левый фланг?

Колоссальные потери сборная понесла на левом фланге атаки. Из-за усталости, по крайней мере по официальной версии, до Дании он не доедет из-да накопившейся усталости. Артемий Панарин не приехал в сборную из-за травмы, хотя в кулуарах поговаривают, что виной всему уход будущего тестя с поста главного тренера. Не стал Воробьёв вызывать и бывшего подопечного по чемпионской «Магнитке» Сергея Мозякина . Вот и получается, что кроме Никиты Гусева, который может пропустить несколько матчей на старте чемпионата мира, в сборной левых форвардов шаром покати. Перевести на эту позицию могут разве что Григоренко, а тот же Никита Сошников на Евротуре был совершенно неубедителен. Неужели всё, что остаётся нашей сборной, это в который раз ждать Александра Овечкина

Кто не попадёт в заявку на ЧМ?

На данный момент объявлено, что в Данию отправятся 26 человек. Заявка на чемпионат мира составляет 25 игроков. Казалось бы, отсеять надо всего одного кандидата, но всё не так просто. Штаб сборной наверняка будет держать несколько мест для энхаэловцев. Так что же будет проживать в Копенгагене в статусе резервистов? Меньше всего шансов пробиться в состав у Алексея Бывальцева . Новичка СКА упорно наигрывали в первом звене на месте Дацюка, но он ровным счётом ничего не показал. После приезда Анисимова невелики шансы и Каблукова. Наверняка лишним окажется кто-то из пары правых вингеров Михеев — Мамин. Ну а что касается защитников, то тут стоит переживать за Никиту Трямкина . Однажды его уже отцепили от сборной накануне Олимпиады, а его конкуренты Егор Яковлев Алексей Береглазов наигрываются в одной паре, что выглядит преимуществом.

Кого ждём из НХЛ?