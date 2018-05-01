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СКА заплатит за Бывальцева и Ли около 100 миллионов рублей
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СКА заплатит за Бывальцева и Ли около 100 миллионов рублей 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
«СЭ» стала известна сумма денежной компенсации, которую СКА заплатит за переход нападающих «Амура» Алексея Бывальцева и Олега Ли. Хабаровский клуб получит за двух форвардов около 100 миллионов рублей.
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