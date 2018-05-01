ХК «Трактор» подписал контракты с воспитанниками своей хоккейной школы 

Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракты с пятью молодыми хоккеистами — воспитанниками хоккейной школы «Трактор», сообщается на сайте клуба.
Первые профессиональные контракты подписали воспитанники школы «Трактор» 2001 года рождения: Александр Кирпичников, Илья Горбунов, Данил Зиновьев, Артем Зарубин и Константин Лукин.
30 апреля завершился срок действия соглашений, заключенных между челябинским клубом «Трактор» и хоккеистами до сезона 2017/2018. К настоящему моменту уже сформирован список свободных агентов челябинского клуба. В него вошли 17 игроков: Линус Видель, Иван Вишневский, Александр Гомоляко, Семен Кокуев, Кирилл Кузьмин, Денис Мошаров, Артур Муставин, Алексей Петров, Юрий Петров, Сергей Сентюрин, Александр Черников и Максим Якуценя. Это значит, что хоккеисты получили право без ограничений рассмотреть предложения других клубов.
Напомним, ранее администрация клуба заявила, что намерена сохранить костяк команды, которая завоевала бронзу континентального первенства.