Ещё
ХК «Трактор» подписал контракты с воспитанниками своей хоккейной школы
Далее:
Читайте также:
Ещё

ХК «Трактор» подписал контракты с воспитанниками своей хоккейной школы 

АиФ 18 минут назад
Фото: АиФ
Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракты с пятью молодыми хоккеистами — воспитанниками хоккейной школы «Трактор», сообщается на сайте клуба.
Первые профессиональные контракты подписали воспитанники школы «Трактор» 2001 года рождения: Александр Кирпичников, Илья Горбунов, Данил Зиновьев, Артем Зарубин и Константин Лукин.
30 апреля завершился срок действия соглашений, заключенных между челябинским клубом «Трактор» и хоккеистами до сезона 2017/2018. К настоящему моменту уже сформирован список свободных агентов челябинского клуба. В него вошли 17 игроков: Линус Видель, Иван Вишневский, Александр Гомоляко, Семен Кокуев, Кирилл Кузьмин, Денис Мошаров, Артур Муставин, Алексей Петров, Юрий Петров, Сергей Сентюрин, Александр Черников и Максим Якуценя. Это значит, что хоккеисты получили право без ограничений рассмотреть предложения других клубов.
Напомним, ранее администрация клуба заявила, что намерена сохранить костяк команды, которая завоевала бронзу континентального первенства.
АиФ: последние новости
Челябинка завоевала бронзовую медаль юниорского первенства Европы по боксу Команда ЧМК победила в футбольном турнире промышленных команд Челябинцы выбрали имя для ослика из зоопарка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука23
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит7
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком5
Родченков наносит ответный удар129
Россию лишили Кубка мира по биатлону58
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение