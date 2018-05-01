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Обновился рейтинг WBA: в топ-15 появились новые лица
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Обновился рейтинг WBA: в топ-15 появились новые лица 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBА). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
Максим Власов (Россия) опустился с 3-й позиции на 4-ю  — Руслан Файфер (Россия) опустился с 8-й позиции на 9-ю  Средний вес (до 76,2 кг)
Матвей Коробов (Россия), занимавший 13-ю позицию, покинул топ-15  — Магомед Мадиев (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю  Первый средний вес (до 69,9 кг)
Хусейн Байсангуров (Россия) опустился с 5-й позиции на 6-ю  — Магомед Курбанов (Россия) опустился с 7-й позиции на 8-ю  Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Эгидиюс Каваляускас (Литва) поднялся с 5-й позиции на 4-ю  — Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) опустился с 7-й позиции на 8-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Шохжахон Эргашев (Узбекистан) поднялся с 9-й позиции на 7-ю  — Батыр Ахмедов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 10-ю позицию
Лёгкий вес (до 61,2 кг)
Роман Андреев (Россия) опустился с 4-й позиции на 6-ю  — Павел Маликов (Россия), занимавший 13-ю позицию, покинул топ-15  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
— Акжол Сулайманбек уулу (Киргизия) вошёл в топ-15 и занял 14-ю позицию
— Мухаммадхуча Якубов (Таджикистан) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию
Легчайший вес (до 53,5 кг)
Жанат Жакиянов (Казахстан), занимавший 9-ю позицию, покинул топ-15  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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