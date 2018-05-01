Обновился рейтинг WBA: в топ-15 появились новые лица

В разделе «Рейтинги» на нашем сайте опубликован новый рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации (WBА). vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

— Эгидиюс Каваляускас (Литва) поднялся с 5-й позиции на 4-ю — Кудратилло Абдукахоров (Узбекистан) опустился с 7-й позиции на 8-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Шохжахон Эргашев (Узбекистан) поднялся с 9-й позиции на 7-ю — Батыр Ахмедов (Россия) вошёл в топ-15 и занял 10-ю позицию

Лёгкий вес (до 61,2 кг)

— Акжол Сулайманбек уулу (Киргизия) вошёл в топ-15 и занял 14-ю позицию

— Мухаммадхуча Якубов (Таджикистан) вошёл в топ-15 и занял 15-ю позицию

Легчайший вес (до 53,5 кг)

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