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Третьяк — о Кошечкине: олимпийский чемпион — высокое звание, нужно подтверждать
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Третьяк — о Кошечкине: олимпийский чемпион — высокое звание, нужно подтверждать 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выбор голкипера магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина в качестве основного вратаря национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.
«Я разговаривал с Кошечкиным, он горит желанием. Сейчас от вратарей много зависит. С надёжным голкипером и нападение легко играет. Мы рассчитываем на него, олимпийский чемпион — это высокое звание, его нужно подтверждать», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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