Ещё
Забытый на «последней миле» транспорт волгоградцев увезут эвакуаторы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Забытый на «последней миле» транспорт волгоградцев увезут эвакуаторы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Все машины, оставленные жителями Волгограда на стоянках возле Дворца спорта и на парковке около торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити МОЛЛ», после полуночи увезут на штраф-стоянки.
Перед вторым матчем на «Волгоград Арене», который завтра, 2 мая, пройдет с участием «Ротора» и «Крыльев Советов» в городе начнут наводить порядок уже этой ночью.
— После 0:00 в зону так называемой «последней мили» выйдут эвакуаторы, — сообщает администрация Волгограда. — Оставленный горожанами транспорт будут перевозить на спецстоянки. До полуночи машины нужно убрать от Дворца спорта и «Европы Сити МОЛЛ».
«Последняя миля» — это территория в радиусе полутора километров вокруг стадиона «Волгоград Арена». Завтра во время матча на стадионе проспект Ленина станет пешеходным, а парковки возле Дворца спорта и «Европы» на время закроют для транспорта. Там волгоградцев смогут подбирать и высаживать такси. Стоянка запрещена.
Жителям Волгограда, которые собираются на матч на своих машинах, предлагают припарковаться возле «Ашана» и «КомсоМОЛЛа» в Дзержинском районе и на площади Дзержинского в Тракторозаводском. Оттуда болельщиков довезут до «Волгоград Арены» на автобусах-шаттлах.
v1.ru: последние новости
На заброшенном заводе Волгограда начались бои за Берлин Волгоград на старте: бегуны со всей России готовятся к марафону Волгоградцы целый день стояли в очередях за бесплатными билетами на Кубок России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар115
Россию лишили Кубка мира по биатлону50
Круче Овечкина: Третьяк женил внука3
Назван состав сборной России на ЧМ-20185
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком1
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение