Забытый на «последней миле» транспорт волгоградцев увезут эвакуаторы 

Все машины, оставленные жителями Волгограда на стоянках возле Дворца спорта и на парковке около торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити МОЛЛ», после полуночи увезут на штраф-стоянки.
Перед вторым матчем на «Волгоград Арене», который завтра, 2 мая, пройдет с участием «Ротора» и «Крыльев Советов» в городе начнут наводить порядок уже этой ночью.
— После 0:00 в зону так называемой «последней мили» выйдут эвакуаторы, — сообщает администрация Волгограда. — Оставленный горожанами транспорт будут перевозить на спецстоянки. До полуночи машины нужно убрать от Дворца спорта и «Европы Сити МОЛЛ».
«Последняя миля» — это территория в радиусе полутора километров вокруг стадиона «Волгоград Арена». Завтра во время матча на стадионе проспект Ленина станет пешеходным, а парковки возле Дворца спорта и «Европы» на время закроют для транспорта. Там волгоградцев смогут подбирать и высаживать такси. Стоянка запрещена.
Жителям Волгограда, которые собираются на матч на своих машинах, предлагают припарковаться возле «Ашана» и «КомсоМОЛЛа» в Дзержинском районе и на площади Дзержинского в Тракторозаводском. Оттуда болельщиков довезут до «Волгоград Арены» на автобусах-шаттлах.