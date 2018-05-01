Забытый на «последней миле» транспорт волгоградцев увезут эвакуаторы

Все машины, оставленные жителями Волгограда на стоянках возле Дворца спорта и на парковке около торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити МОЛЛ», после полуночи увезут на штраф-стоянки.

Перед вторым матчем на «Волгоград Арене», который завтра, 2 мая, пройдет с участием «Ротора» и «Крыльев Советов» в городе начнут наводить порядок уже этой ночью.

— После 0:00 в зону так называемой «последней мили» выйдут эвакуаторы, — сообщает администрация Волгограда. — Оставленный горожанами транспорт будут перевозить на спецстоянки. До полуночи машины нужно убрать от Дворца спорта и «Европы Сити МОЛЛ».

«Последняя миля» — это территория в радиусе полутора километров вокруг стадиона «Волгоград Арена». Завтра во время матча на стадионе проспект Ленина станет пешеходным, а парковки возле Дворца спорта и «Европы» на время закроют для транспорта. Там волгоградцев смогут подбирать и высаживать такси. Стоянка запрещена.