Колобков: Россия сделала очень много для успешного проведения ЧЕ по борьбе в Каспийске 

КАСПИЙСК, 1 мая. /ТАСС/. Российская сторона приложила много усилий для хорошей организации чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартовал в понедельник во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске. Во вторник прошло торжественное открытие турнира.
"Для успешного проведения турнира сделано очень много, — подчеркнул Колобков. — Сегодня мы открыли чемпионат Европы по спортивной борьбе. Это одни из важнейших соревнований по борьбе этого года. Мы благодарны Объединенному миру борьбы, уверен что турнир оправдает ожидания".
Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится 6 мая. По ходу турнира будут разыграны 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе. Российские борцы представлены в каждом виде программы. В составе российской сборной выступают олимпийские чемпионы Роман Власов и Абдулрашид Садулаев.