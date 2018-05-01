Колобков: Россия сделала очень много для успешного проведения ЧЕ по борьбе в Каспийске

КАСПИЙСК, 1 мая. / ТАСС /. Российская сторона приложила много усилий для хорошей организации чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Каспийске. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков

Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартовал в понедельник во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева в Каспийске. Во вторник прошло торжественное открытие турнира.

"Для успешного проведения турнира сделано очень много, — подчеркнул Колобков. — Сегодня мы открыли чемпионат Европы по спортивной борьбе. Это одни из важнейших соревнований по борьбе этого года. Мы благодарны Объединенному миру борьбы, уверен что турнир оправдает ожидания".