Ещё
Непогода не остановила владимирских гонщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Непогода не остановила владимирских гонщиков 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «ДДЮТ г. Владимир» соцсети «Вконтакте»
Владимирские «гонщики» вернулись с наградами из Ростовской области. Там проходил первый этап кубка России по автомоделизму (гонки радиоуправляемых машин). Это были первые в этом году соревнования на длинной (открытой) трассе.
Соревнования проходили на трассе комплекса «Лемар» Ростовской области, которая на сегодняшний день — одна из лучших площадок для проведения соревнований по такому специфическому виду спорта, как автомоделизм.
Соревновались спортсмены при сложных метеорологических условиях: шёл дождь с сильным ветром. Однако нашим спортсменам, представляющим объединение «Автомоделирование» в ДДюТ, это обстоятельство никак не помешало. Владимирцы сумели отлично показать себя на трассе. Григорий Тихонов стал победителем в классе F-1. «Серебро» взял Кирилл Гаврюшкин (класс GT-10) и Григорий Тихонов (класс TC-10S13,5). Никита Игнатьев стал третьим (класс ТС-10 NITRO).
ТВ-МИГ: последние новости
«Муром» разошёлся миром со «Знаменем Труда» Владимирское «Торпедо» обыграло команду централа Разгром от лидера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков наносит ответный удар112
Россию лишили Кубка мира по биатлону50
Круче Овечкина: Третьяк женил внука2
Назван состав сборной России на ЧМ-20185
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком1
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение