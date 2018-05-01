Непогода не остановила владимирских гонщиков

Фото из группы «ДДЮТ г. Владимир» соцсети «Вконтакте»

Владимирские «гонщики» вернулись с наградами из Ростовской области. Там проходил первый этап кубка России по автомоделизму (гонки радиоуправляемых машин). Это были первые в этом году соревнования на длинной (открытой) трассе.

Соревнования проходили на трассе комплекса «Лемар» Ростовской области, которая на сегодняшний день — одна из лучших площадок для проведения соревнований по такому специфическому виду спорта, как автомоделизм.