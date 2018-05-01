Непогода не остановила владимирских гонщиков 

Фото из группы «ДДЮТ г. Владимир» соцсети «Вконтакте»
Владимирские «гонщики» вернулись с наградами из Ростовской области. Там проходил первый этап кубка России по автомоделизму (гонки радиоуправляемых машин). Это были первые в этом году соревнования на длинной (открытой) трассе.
Соревнования проходили на трассе комплекса «Лемар» Ростовской области, которая на сегодняшний день — одна из лучших площадок для проведения соревнований по такому специфическому виду спорта, как автомоделизм.
Соревновались спортсмены при сложных метеорологических условиях: шёл дождь с сильным ветром. Однако нашим спортсменам, представляющим объединение «Автомоделирование» в ДДюТ, это обстоятельство никак не помешало. Владимирцы сумели отлично показать себя на трассе. Григорий Тихонов стал победителем в классе F-1. «Серебро» взял Кирилл Гаврюшкин (класс GT-10) и Григорий Тихонов (класс TC-10S13,5). Никита Игнатьев стал третьим (класс ТС-10 NITRO).