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Тимофеев испытывает потрясающее ощущение от возвращения в стартовый состав «Спартака»
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Тимофеев испытывает потрясающее ощущение от возвращения в стартовый состав «Спартака» 

Р-Спорт 1 час назад
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Артем Тимофеев признался, что испытывает потрясающее ощущение от возвращения в стартовый состав команды после травмы колена.
В гостевом матче 28-го тура чемпионата России против пермского «Амкара» (победа «Спартака» — 2:0) в воскресенье Тимофеев отыграл все 90 минут. 23 апреля в матче с грозненским «Ахматом» (поражение «красно-белых» — 1:3) он появился на поле на 53-й минуте. Футболист получил повреждение передней крестообразной связки колена 9 августа 2017 года в матче с тульским «Арсеналом».
"Долгожданное (возвращение в стартовый состав), очень хотелось играть. Ощущение просто потрясающее, долго этого ждал, сыграл. Хорошо, что выиграли", — сказал Тимофеев, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».
В одном из моментов воскресного матча полузащитник оказался один на один с вратарем «Амкара» Артуром Нигматуллиным, но пробил точно в голкипера. «Почему не забил? Не хватило хладнокровия», — сказал Тимофеев.
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