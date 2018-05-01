Тимофеев испытывает потрясающее ощущение от возвращения в стартовый состав «Спартака»

В гостевом матче 28-го тура чемпионата России против пермского «Амкара» (победа «Спартака» — 2:0) в воскресенье Тимофеев отыграл все 90 минут. 23 апреля в матче с грозненским «Ахматом» (поражение «красно-белых» — 1:3) он появился на поле на 53-й минуте. Футболист получил повреждение передней крестообразной связки колена 9 августа 2017 года в матче с тульским «Арсеналом».

"Долгожданное (возвращение в стартовый состав), очень хотелось играть. Ощущение просто потрясающее, долго этого ждал, сыграл. Хорошо, что выиграли", — сказал Тимофеев, слова которого приводит официальный сайт «Спартака».

В одном из моментов воскресного матча полузащитник оказался один на один с вратарем «Амкара» Артуром Нигматуллиным, но пробил точно в голкипера. «Почему не забил? Не хватило хладнокровия», — сказал Тимофеев.