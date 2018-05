Новости Бекхэмов: у Дэвида новая татуировка, Круз поет, а Бруклин обнимается с новой девушкой

Семья Бекхэм, признаемся, одна из наших любимых. Эти звезды личную жизнь не скрывают и постоянно делятся с фанатами новостями.

Так, недавно Дэвид (42) показал подписчиками свою новую прическу. Футболист выложил фото из поездки в Макао (Китай), на которых видно, что он коротко подстригся.

Night shoots in Macau 🇲🇴 and making new friends #Macau ♥️

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

26 Апр 2018 в 10:03 PDT Но на этом преображения главы семейства не закончились. Оказалось, футболист сделал татуировку — Солнечную систему, которую стало видно благодаря его новой прическе.

https://www.youtube.com/watch?v=IbBQQFfLoO4

Фото смотри здесь.

А вчера Круз (13) покорил всех подписчиков Виктории Бекхэм (44). Дизайнер поделилась видео, на котором ее сын поет.

🎼🎼🎼🎼 kisses @cruzbeckham 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 @rodneyjerkins

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

30 Апр 2018 в 12:36 PDT Многие, кстати, сравнили его с Джастином Бибером (24). «Это следующий Джастин Бибер. Продолжай в том же духе!»; «Это напомнило мне, как я впервые увидел поющего Джастина. Отличный потенциал»; «Я думаю мы только что увидели рождение нового Бибера прямо на наших глазах», — пишут восторженные фанаты. Кстати, у Круза и Джастина есть еще кое-что общее — менеджер Скутер Браун (36). Именно он когда-то разглядел в певце будущую звезду.

А вот у старшенького из детей Бекхэмов, кажется, все неизменно. После расставания со своей возлюбленной Хлоей Морец (21) Бруклин (19) бросился во все тяжкие: его то и дело замечают с разными девушками. На этот раз папарацци подловили начинающего фотографа возле студии в Нью-Йорке с танцовщицей Лекси Пантеррой (не путать с Лекси Вуд, с которой его недавно застали за поцелуями). Парочка мило ворковала и обнималась на прощание.

Бруклин, остановись!

