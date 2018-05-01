Георгий Плиев выступит во Всемирной Гимназиаде в Марокко

ЦХИНВАЛ, 1 мая — Sputnik Фатима Плиева . Югоосетинский боксер Георгий Плиев выйдет на ринг Всемирной Гимназиады среди школьников (Малые Олимпийские игры) в Марокко. 16-летний цхинвальский боксер выступит в составе команды Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения (ОГФСО) «Юность России», сообщил Sputnik тренер спортсмена Владислав Хаситы.

XVII Всемирная летняя Гимназиада пройдет в марокканском Марракеше со 2 по 9 мая. Ожидается участие 4 тысяч спортсменов из более 60 стран мира, представляющих 18 видов спорта. Российская команда уже вылетала на соревнования.

"Георгий Плиев выступит на соревнованиях Всемирной Гимназиады среди школьников (Малые Олимпийские игры). Это уже значимое событие для нас. Единственный представитель Южной Осетии был включен в состав сборной команды ОГСФО «Юность России» по результатом своих выступлений на турнирах и при содействии нашего соотечественника, руководителя общества Роберта Плиева. До соревнований у них были сборы в Москве, и уже сегодня они вылетели в Марокко", — сказал Хаситы.

По словам тренера, Георгий Плиев уже становился победителем международного турнира в Сочи.

Боксер в Цхинвале тренируется под руководством Владислава Хаситы, Санакоева Аслана, Гамлета Габараева и Эдгара Чочиева. Всего Плиев занимается боксом три года.