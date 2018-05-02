Топ-5 переходов в КХЛ, которые вы не заметили, пока жарили шашлыки

СКА купил двух юниоров у «Югры» за 20 миллионов

Судьба клубов, покидающих КХЛ, всегда тяжелая. Мало того, что они отправляются в ВХЛ, так еще и расстаются со всей основой и лучшей молодежью. Так было с «Ладой», когда ее отчислили в первый раз, «Спартаком» и «Кузней». Не избежала этой участи и «Югра».

Марченко и Морозов уже дебютировали в минувшем сезоне КХЛ за «Югру», но в Питере вряд ли смогут в ближайшее время мечтать об основе. Впрочем, если кто-то из них проявит себя в одной из многочисленных команд системы СКА, то вполне сможет побороться за место лимитчика в заявке на пару-тройку матчей. Парни, безусловно, очень способные. Теперь главное, чтобы к их таланту в городе на Неве отнеслись бережно.

«Амур» взял чешского вратаря, который косит под Гашека

В последние годы в КХЛ появились действительно качественные чешские вратари. Хотя изначально приглашение Доминика Фурха в «Авангард» и Павла Францоуза в «Трактор» воспринималось многими с улыбкой. В чешской Экстралиге ни тот, ни другой не были суперзвездами, но в нашей лиге после небольшого периода адаптации вышли на новый уровень.

«Амур», потерявший главного тренера, двух форвардов первого звена и Юху Метсолу, начал латать пробоины с вратарской позиции. Вдохновившись примером коллег по Восточной конференции, в Хабаровске решили подписать чешского кипера.

Им стал Либор Кашик , который последние несколько сезонов выступал за чешский «Злин». Играл там стабильно и показывал хорошие цифры, ноне более того. Последний выдающийся сезон в карьере он и вовсе выдал пять лет назад, когда выиграл Экстралигу и стал ее лучшим вратарем Чехии. Показательно то, что даже после этого о нем не вспомнили в сборной.

Как и Метсола, Кашик довольно маленький вратарь, который играет за счет мобильности и резкости. Но в отличие от финна имеет куда больше огрехов в технике. В тяжелых ситуациях Кашик полагается на реакцию, у него есть проблемы с выбором позиции. Но зато он играет в зрелищном стиле, в некоторых моментах отчетливо пытаясь подражать манере Доминика Гашека. Надо полагать, что в Хабаровске он возьмет 39-й номер.

В «Магнитку» пришел швед белорусского происхождения

Максим Матушкин — сын белорусского хоккеиста Игоря Матушкина , игравшего в советские времена за «Трактор» и минское «Динамо», а под конец карьеры укатившего в Швецию. Сначала играть, потом тренировать. Кстати, произошло это еще до того знаменитого четвертьфинала Солт-Лейк-Сити и легендарного броска Владимира Копатя.

Максим родился в Минске, но потом отправился в Швецию вместе с отцом, где получил гражданство и начал заниматься хоккеем. Большую часть взрослой карьеры он пытался вскарабкаться в команду из высшего дивизиона шведского хоккея SHL, но все, на что его хватило, — 18 матчей за «Карлскруну» в сезоне 2015/16.

После этого он отправился в Словакию, откуда довольно быстро перебрался в финский «Эссят», где наконец-то поперло. В минувшем сезоне у него 39 (13+26) очков в 60 матчах регулярки и еще 3 (1+2) в семи играх плей-офф.

Для защитника у Матушкина неплохое катание и хороший контроль шайбы. Он играет в атакующем стиле, в «Эссяте» Максим регулярно выходил на большинство, но с надежностью в своей зоне на уровне КХЛ у него совершенно точно будут проблемы.

Впрочем, судя по карьере, парень умеет трудиться и продолжает прогрессировать даже в 28 лет. И блатным Матушкина никак не назовешь. Его отец был генеральным менеджером минского «Динамо», а потом работал помощником главного тренера в «Сибири» и нижегородском «Торпедо», но Максим продолжал рубиться в нижних лигах Швеции.

За последние сезоны мы успели забыть, что Владимир Жарков может существовать где-то за пределами четвертого звена ЦСКА. А ведь шесть лет назад он возвращался в Россию из Северной Америки, где набрал больше 100 очков в АХЛ и провел больше 80 матчей в НХЛ.

Дмитрию Квартальнову оказался не нужен атакующий потенциал Жаркова, поэтому Владимир играл в сдерживающих звеньях, в меньшинстве, душил лидеров соперника персональной защитой и т.д. Все это вылилось в огромное количество травм и желание наконец-то поиграть в хоккей.

После сезона, в котором Жарков не забросил ни одной шайбы, он переходит в «Салават Юлаев», где с набранными очками у него все будет гораздо лучше. Возможно, их будет даже больше 20.

Не стоит забывать, что помимо обороны, Владимир еще очень полезен на чужом пятаке и хорош в прессинге. Если использовать его как ролевика с расширенными функциями, из этого может получиться очень интересный сюжет нового сезона. В конце концов, если Иван Телегин может быть игроком сборной, то Жарков и подавно.

«Нефтехимик» подписал триумфаторов хоккейной Лиги чемпионов

Прошлогодний эксперимент с двумя чехами Робином Ганзлом Андреем Нестрашилом в Нижнекамске можно признать успешным. Оба довольно быстро вписались в игру команды и дали тот результат, который от них ждали.

В этом сезоне ход решили повторить и взяли двух финнов из клуба «Ювяскюля» — форвардов Йоонаса Няттинена и Юуссо Пуустинена. Оба нападающих были ключевыми фигурами в своей команде и выиграли в этом сезоне Лигу чемпионов. При этом победный гол в финале в ворота шведского «Векше» забил именно Няттинен. Его не назовешь результативным, но при этом он весьма напористый, скоростной и может сыграть, как в центре, так и на фланге.