Пятибратов: «В „Амкаре“ не много квалифицированных футболистов, в матче со „Спартаком“ мастерства не хватало»

— «Амкар» проиграл «Спартаку»: что не получилось у команды на этот раз?

— Тяжело в чем-то упрекать команду. Не получилось забить гол, реализовать моменты, создать достаточное количество опасных моментов у ворот соперника, чтобы организовать гол. Ребята старались, сражались, выжимали из себя максимум. Однако проблема в другом. В данной ситуации приходится констатировать тот факт, что в «Амкаре» не большая группа квалифицированных футболистов, соответствующих уровню премьер-лиги. То, что делал Гаджиев и продолжает делать Евсеев, сродни подвигу. Они вытаскивают из своих футболистов максимум, играют на их сильных сторонах и делают, можно сказать, невозможное. Положа руку на сердце, скажу: футболистам «Амкара» тяжело бороться с командами из премьер-лиги. Поэтому происходит постоянная борьба за выживание.

— Как известно, клуб не обладает финансами, позволяющими приобретать более квалифицированных футболистов. Как тогда в такой ситуации быть?

— Это очень глобальный вопрос. В Европе много клубов с небольшим финансированием, которые при этом не только неплохо существуют, но и добиваются приличных результатов. Поэтому нужно копать глубже, рассматривать всю систему: как правильно работают детские школы, как воспитывают молодежь. Я не поверю, если мне скажут, что в пермском крае нет способных и одаренных детей. Этим вопросом должны заниматься селекционные службы. О готовых звездах говорить сейчас не проходится в связи с тяжелым финансовым положением. Но это не беда! Нужно воспитывать своих, чтобы в будущем было на кого опереться. Понятное дело, сейчас тяжело. О собственных резервах нужно было думать раньше. Чтобы в будущем снова не столкнуться с подобным, нужно срочно браться за решение этой проблемы.

— Возвращаясь к игре: можно ли говорить, что быстрый гол во многом предопределил характер встречи?

— В большинстве случаев быстрый гол сказывается на ходе игре, ввиду того, что возникает дополнительное психологическое давление. «Спартак» тоже провел не выдающийся матч. Они очень сильно нервничали, Селихов перед своей публикой особенно. У «Амкара» были моменты, которые необходимо было реализовывать. Все предпосылки к этому были. Парни старались изо всех сил, но мастерства не хватало. Также не хватило пресловутой удачи. Если бы пермяки забили первый гол, все могло повернуться иначе.

— Не стоило ли перейти на схему с четырьмя защитниками после пропущенного гола?

— Тяжело давать оценки тренерскому штабу. Это было бы некорректно с моей стороны. Также нужно понимать, что каждодневная работа тренера позволяет прощупывать ему варианты. Тренер и команда должны быть готовы к тому, что могут происходить изменения в игровых сочетания, схемах. Если Евсеев решил, что именно так нужно продолжать играть — значит, это его мудрое и взвешенное решение.

— Насколько был прав судья, который засчитал второй гол в ворота «Амкара»?

— Спорный момент. Мне показалось, что контакт был. Игрок немного дезориентировал вратаря. Отсюда и не совсем правильные действия на выходе. Я бы отменил гол и поставил бы штрафной, потому что давление в первую очередь оказывалось на вратаря.

— Ваши ожидания от предстоящих двух последних туров. «Амкару» по силам обыграть «Урал» и «Ахмат»?

— Ожидания всегда самые позитивные, потому что «Амкар» способен обыграть любого соперника. Сейчас нужно отбросить все, что произошло и выигрывать два оставшихся матча. Я уверен, что пермяки навяжут борьбу. Да и к тому же с психологической точки зрения им будет с «Уралом» и «Ахматом» играть легче. Как минимум четыре очка «Амкару» нужно взять, чтобы обезопасить себя. Потому что борьба на финише развернулась жесточайшая. Причем для всех. Посмотрите, как тяжело набирают очки команды, в которых футболисты выше уровнем, чем в «Амкаре». Тот же «Ростов» с трудом цепляется за каждое очко. Всем очки даются тяжело, но тем ценнее будут победы, а победы обязательно будут.