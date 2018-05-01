Бледсо травмировал большой палец

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Эрик Бледсо получил травму большого пальца левой руки в ходе четвёртого матча стадии плей-офф против «Бостон Селтикс», сообщает Boston.

Несмотря на то, что баскетболист принял участие в оставшихся играх серии, у него всё-таки зафиксировано повреждение пальца. Точный официальный диагноз команда пока не сообщила журналистам.

Ожидается, что Бледсо придётся на протяжении порядка двух месяцев носить специальный фиксирующий бандаж для поддержки своего травмированного пальца.