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Бледсо травмировал большой палец
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Бледсо травмировал большой палец 

Чемпионат.com 14 минут назад
Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Эрик Бледсо получил травму большого пальца левой руки в ходе четвёртого матча стадии плей-офф против «Бостон Селтикс», сообщает Boston.
Несмотря на то, что баскетболист принял участие в оставшихся играх серии, у него всё-таки зафиксировано повреждение пальца. Точный официальный диагноз команда пока не сообщила журналистам.
Ожидается, что Бледсо придётся на протяжении порядка двух месяцев носить специальный фиксирующий бандаж для поддержки своего травмированного пальца.
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