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Тольяттинская «Лада» рассчиталась с игроками
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Тольяттинская «Лада» рассчиталась с игроками 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Хоккейный клуб «Лада» погасил задолженность перед игроками. Об этом сообщили представители коллектива.
— В конце апреля стало известно, что спортсмены не получили деньги за март и апрель. Теперь эта проблема решена, — рассказали в пресс-службе «Лады». — Клуб сохранил права на хоккеистов, которые не стали неограниченно свободными агентами со вторника, 1 мая.
Теперь руководство клуба может перезаключить контракты с действующими игроками или передать их в другие клубы. Также в ближайшее время станет известно имя нового главного тренера коллектива. Одним из претендентов на этот пост называли советского и российского хоккеиста и тренера Анатолия Емелина. Но, по словам врио министра спорта Дмитрия Шляхтина, есть и другие кандидатуры.
Новый тренерский штаб пересмотрит и состав игроков. К сожалению, с некоторыми придется расстаться, так как по условиям контракта они планируют играть только в КХЛ.
В конце марта тольяттинскую «Ладу» исключили из КХЛ. Теперь неравнодушные жители автограда собирают подписи под петицией на имя врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Евгения Серпера с просьбой вернуть хоккейную команду в Континентальную лигу.
Горожан поддержали народные избранники. Они обратились за помощью в Министерство спорта России.
Глава региона Дмитрий Азаров рассказал, что тольяттинская «Лада» вылетела из КХЛ в том числе из-за недостатка спонсоров. Сейчас 80% финансирования хоккейного клуба «Лада» обеспечивает бюджет Самарской области. Но, по словам губернатора, он уже получил гарантийные письма от нескольких организаций, которые готовы проспонсировать профессиональный спорт.
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