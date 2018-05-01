Два чеха, два финна, канадец и швед: «Куньлунь» объявил о летних трансферных планах

«Куньлунь» на официальном сайте назвал шесть игроков, с которыми планирует заключить контракт в межсезонье. Команду с нового сезона принимает финн Юсси Тапола, который намерен в первую очередь пригласить двух соотечественников — Вели-Матти-Савинайнена из «Югры» и Олли Палолу из Йокерита". Оба хоккеиста играли у Таполы в составе «Таппары».

Также к китайскому клубу присоединится канадец Блэйк Парлетт, тоже выступавший в «Таппаре», а также проведший два сезона в «Медвешчаке».

Мертл в 108 матчах в КХЛ набрал 51 (22+29) очко в составе «Медвешчака» и «Салавата Юлаева». Витасек минувший сезон отыграл в «Югре», набрав 4 (2+2) очка в 43 играх.