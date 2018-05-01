Обамеянг и Стерлинг номинированы на звание лучшего игрока премьер-лиги в апреле 

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока чемпионата в апреле. За приз поборются форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен и нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
Также за приз поборются полузащитник Джейк Ливермор из «Вест Бромвича», вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд и нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа.
Победитель будет объявлен 8 мая.
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— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 1 мая 2018 г.