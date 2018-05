Обамеянг и Стерлинг номинированы на звание лучшего игрока премьер-лиги в апреле

Также за приз поборются полузащитник Джейк Ливермор из «Вест Бромвича», вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд и нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа.

Победитель будет объявлен 8 мая.

Who's your pick? Vote now for your @PremierLeague Player of the Month for March! https://t.co/iiOJxlEYfS #FIFA18 #FUT #PL pic.twitter.com/3yvwQjHro3

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 1 мая 2018 г.