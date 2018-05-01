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В Орле открыли мотосезон на главной площади города
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В Орле открыли мотосезон на главной площади города 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Порядка трёхсот орловских байкеров и гостей из соседних регионов выехали сегодня на дороги Орла. 1 мая состоялось торжественное открытие мотосезона-2018.
Сбор мотоциклистов начался на площади Комсомольцев. Далее колонна проследовала до площади Ленина, где началась основная программа. Зрители увидели шоу в исполнении байкеров, показательные выступления каратистов и танцоров. Работала выставка старинных мотоциклов и спортивных машин. Изюминкой дня стали стантрайдинг (умение водителей контролировать равновесие на одном колесе) и джимхана (соревнование на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов), сообщает пресс-служба облсовета.
«Было время, когда мотолюбителей называли «хулиганами». Но сегодня большинство — настоящие патриоты», — подчеркнул спикер облсовета Леонид Музалевский, отметив большую роль объединения «Ночные Волки» в крымских событиях 2014 года.
В ходе мероприятия двое мотоциклистов получили Почётные грамоты Орловского областного Совета народных депутатов. Александр Чистов в одном из этапов чемпионата России 2017 года занял 11 место. В 2018 году принимал участие в фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв» и первом этапе чемпионата России по экстремальному вождению. Алексей Яичкин совершил 12 одиночных многодневных путешествий по России и ближнему зарубежью
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