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В Ульяновске прошли первомайские гуляния
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В Ульяновске прошли первомайские гуляния 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
1 мая в 10.00 в Ульяновске стартовал митинг-шествие. Формирование колонны началось около 9:30 у площади 30-летия Победы. По улицам регионального центра прошли трудовые коллективы, общественные, молодежные, национально-культурные организации, студенческие объединения, ветераны, передовики производства, представители политических партий, члены правительства. Завершилось шествие митингом на центральной площади города. В мероприятии приняли участие более 15 тыс. человек.
Фото: первомайское шествие в Ульяновске
Фото: первомайское шествие в Ульяновске
Фото: первомайское шествие в Ульяновске
Фото: первомайское шествие в Ульяновске
Фото: первомайское шествие в Ульяновске
Фото: митинг-когнцерт в Ульяновске
Фото: митинг-когнцерт в Ульяновске. За трибуной губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Фото: митинг-когнцерт в Ульяновске Фото: соцсети, ulpravda.ru, media73.ru, misanec.ru, правительство Ульяновской области
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