В Ульяновске прошли первомайские гуляния

1 мая в 10.00 в Ульяновске стартовал митинг-шествие. Формирование колонны началось около 9:30 у площади 30-летия Победы. По улицам регионального центра прошли трудовые коллективы, общественные, молодежные, национально-культурные организации, студенческие объединения, ветераны, передовики производства, представители политических партий, члены правительства. Завершилось шествие митингом на центральной площади города. В мероприятии приняли участие более 15 тыс. человек.

Фото: первомайское шествие в Ульяновске

Фото: первомайское шествие в Ульяновске

Фото: первомайское шествие в Ульяновске

Фото: первомайское шествие в Ульяновске

Фото: первомайское шествие в Ульяновске

Фото: митинг-когнцерт в Ульяновске

Фото: митинг-когнцерт в Ульяновске. За трибуной губернатор Ульяновской области Сергей Морозов