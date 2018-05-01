Моуринью и Гвардьола поспорят за звание лучшего тренера премьер-лиги в апреле

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера чемпионата в апреле. За этот приз поспорят пять специалистов. Список претендентов выглядит следующим образом: Сэм Эллардайс ("Эвертон", 2 победы, 2 ничьих), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити", 3 победы, 1 поражение), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас", 2 победы, 2 ничьих), Даррен Мур ("Вест Бромвич", 2 победы, 2 ничьих) и Жозе Моуринью ( "Манчестер Юнайтед" , 3 победы, 1 поражение). Победитель будет объявлен 8 мая. ⚡️ The #PLAwards nominees are in…https://t.co/aeTTdiQYw9 — Premier League (@premierleague) 1 мая 2018 г.