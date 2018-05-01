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Моуринью и Гвардьола поспорят за звание лучшего тренера премьер-лиги в апреле
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Моуринью и Гвардьола поспорят за звание лучшего тренера премьер-лиги в апреле 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера чемпионата в апреле. За этот приз поспорят пять специалистов.
Список претендентов выглядит следующим образом: Сэм Эллардайс ("Эвертон", 2 победы, 2 ничьих), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити", 3 победы, 1 поражение), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас", 2 победы, 2 ничьих), Даррен Мур ("Вест Бромвич", 2 победы, 2 ничьих) и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", 3 победы, 1 поражение).
Победитель будет объявлен 8 мая.
⚡️ The #PLAwards nominees are in…https://t.co/aeTTdiQYw9
— Premier League (@premierleague) 1 мая 2018 г.
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