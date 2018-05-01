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Безбородов допустил первую ошибку в чемпионате, Галимов образцово судит ключевой матч: Честная таблица 28 тура РФПЛ 2017/18
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Безбородов допустил первую ошибку в чемпионате, Галимов образцово судит ключевой матч: Честная таблица 28 тура РФПЛ 2017/18 

Евро-футбол.Ру 21 минуту назад
До конца чемпионата России остается провести два игровых дня. Подробности — в специальной судейской рубрике нашего портала.
Честная таблица — самая комментируемая рубрика "Евро-Футбол.ру". В прошлые годы судейские ошибки диктовали необходимость публикации эксклюзивного проекта нашего портала. После годичной паузы на экраны ваших компьютеров возвращается интернет-проект, посвящённый разбору судейских ошибок, спорных моментов, горячих комментариев и новостей про мир арбитров РФПЛ.
На этот раз в рубрике произошли качественные перемены, направленные на жёсткий анализ и разбор моментов. Отныне Честная таблица будет фиксировать только те ошибки судей, которые повлияли на счёт матча (результативная ошибка, ошибка при назначении пенальти, вынесении удаления). Каждая судейская ошибка, которая стала роковой для команд, занесет арбитрам минус 1 штрафной балл в классификацию. А очковые показатели клубов в таблице соответственно будут ухудшаться или улучшаться в соответствии с действиями арбитров.
РАЗБОР ПОЛЁТОВ. 2  Жёлтые карточки: 32  Красные карточки: 2  Пенальти: 0  САМЫЕ ГРУБЫЕ КОМАНДЫ ЧЕМПИОНАТА
Команда
"Ахмат"
"Уфа"
"Амкар"
ТОП-ГРУБИЯНОВ ЧЕМПИОНАТА
Футболист
Команда
Амплуа
ЖК/КК  Родольфо
"Ахмат"
Защитник
Луис Адриано
"Спартак"
Нападающий
Игорь Смольников
"Зенит"
Защитник
УФА — СКА-ХАБАРОВСК 1:1  Владислав Безбородов (не назначил пенальти в ворота «Уфы»)
Двадцать семь туров Владислав Безбородов обходился без ошибок в Честной таблице пока санкт-петербургский арбитр не был назначен на поединок «Уфы» и «СКА-Хабаровск», вылетающего в ФНЛ. События уфимского поединка развивались стремительно: в дебюте поединка хозяева усилиями Дмитрия Сысуева вышли вперёд. Но в самом конце матча гости получили возможность отыграться.
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На восемьдесят шестой минуте Федотов у штрафной гостей зацепился за мяч и головой сбросил его на Максима Канунникова. Нападающий «СКА-Хабаровск» слёта пробил по цели, мяч угодил в руку защитнику «Уфы». Безбородов находился рядом, но не стал указывать на «точку». Первая за шестнадцать игр ошибка Безбородова пока не поколебала лидерство арбитра из Санкт-Петербурга, но испортила его безупречные нули в графе «коэффициент» и «допущенные ошибки». Сейчас у Владислава одна результативная ошибка и шесть коэффициент. Шестёрка — на данный момент всё равно лучший показатель в лиге, но Роман Галимов, имеющий на две игры больше Безбородова, находится уже совсем рядом. Учитывая уровень двух лучших наших арбитров, РФПЛ не будет экономить их силы и назначит мастеров на последние матчи чемпионата, а значит у них ещё остаётся возможность рокировочки.
КОМАНДА
РАЗНИЦА В ОЧКАХ С НАТУРАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕЙ
ОШИБКИ СУДЕЙ В ПОЛЬЗУ
ОШИБКИ СУДЕЙ ПРОТИВ
ЛОКОМОТИВ
37:19  40:21  СПАРТАК
47:31  КРАСНОДАР
41:29  ЗЕНИТ
39:22  31:30  АРСЕНАЛ
32:32  30:28  ДИНАМО
25:27  РУБИН
29:24  АХМАТ
27:34  РОСТОВ
23:27  АМКАР
20:25  ТОСНО
25:47  31:38  СКА-ХАБАРОВСК
17:47  РЕЙТИНГ СУДЕЙ
РЕФЕРИ
ОШИБКИ
КОЭФФИЦИЕНТ
ВЛАДИСЛАВ БЕЗБОРОДОВ
АЛЕКСЕЙ МАТЮНИН
АРТЁМ ЧИСТЯКОВ
РОМАН ГАЛИМОВ
АЛЕКСЕЙ СУХОЙ
СЕРГЕЙ ИВАНОВ
ВЛАДИМИР МОСКАЛЁВ
АЛЕКСЕЙ ЕСЬКОВ
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ
ПАВЕЛ КУКУЯН
ВЛАДИМИР СЕЛЬДЯКОВ
СЕРГЕЙ КАРАСЁВ
СЕРГЕЙ ЛАПОЧКИН
МИХАИЛ ВИЛКОВ
ИГОРЬ ФЕДОТОВ
ВИТАЛИЙ МЕШКОВ
СЕРГЕЙ КУЛИКОВ
ЕВГЕНИЙ ТУРБИН
КИРИЛЛ ЛЕВНИКОВ
Формула расчёта: 100%*КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК/КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ
Минимальное количество матчей для попадания в итоговый рейтинг — 10  Валерий КАРАПЕТЯН.
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