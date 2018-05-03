Жители Карачаево-Черкесии отмечают День возрождения карачаевского народа

ЧЕРКЕССК, 3 мая. / ТАСС /. Шествием, митингами, спортивными соревнованиями и народными гуляньями отмечают в четверг в Карачаево-Черкесии (КЧР) 61-ю годовщину возвращения карачаевского народа на историческую родину после 14 лет ссылки.

Основные торжества проходят в Черкесске и Карачаевске. Празднование Дня возрождения карачаевского народа началось в Карачаевске шествием, в котором, по данным организаторов, приняло участие около 3 тыс. человек. Колонна с флагами России, Карачаево-Черкесии и национальными флагами балкарцев и карачаевцев в сопровождении мотоциклистов прошла более 1,5 километра от центральной площади города до мемориала жертвам политических репрессий, где состоялись церемония возложения цветов и митинг с участием делегаций городов и районов КЧР.

"Марш «Мы вернулись» стал уже традиционным, в этом году проводится во второй раз. Ежегодно растет количество его участников, расширяется география. Отрадно, что этот праздник с карачаевским народом разделяют все народы многонациональной Карачаево-Черкесии, которые поддерживали карачаевцев и после возвращения на родину", — сказал ТАСС заместитель мэра Карачаевска Азрет Караев.

В Черкесске состоялось собрание общественности с участием руководства республики, на котором вспомнили страницы трагической истории депортированных народов и отдали дань памяти тем, кто погиб на чужбине.

"Сила духа, любовь к родной земле и вера в справедливость помогали нашему народу, старшему поколению выдержать самые суровые испытания и сохранить при этом свой духовный потенциал. Вернувшись на родину, карачаевцы плечом к плечу с остальными народами Карачаево-Черкесии начали поднимать и развивать нашу республику", — сказал на собрании глава КЧР Рашид Темрезов

Он призвал молодое поколение Карачаево-Черкесии ценить и преумножать вклад, который внесли старшие для развития региона, укрепления добрососедских отношений, мира и согласия в обществе.

Турниры, скачки, концерты

В честь Дня возрождения карачаевского народа, в городах и районах республики проходят спортивные состязания и культурно-развлекательные мероприятия. В Черкесске состоится XIII открытий турнир по баскетболу c участием команд Севастополя, Волгограда, Ростова-на-Дону и Черкесска, а в Карачаевске — конноспортивные соревнования с призовым фондом почти 2 млн рублей. Забеги скакунов проводятся на пяти дистанциях, самая короткая из которых 1 тыс. м, а самая длинная — 7, 2 км. Организованы забеги на приз главы КЧР Рашида Темрезова, памяти Героев Социалистического труда Зухры Байрамуковой, Патии Шидаковой и Нузулы Курджиевой, а также в честь 61-й годовщины возвращения карачаевцев на историческую родину. Этой дате посвятили и второй этап кубка Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по трофи-спринту «Битва в горах». В гонке на джипах участвовали около 70 экипажей.

Торжества в Черкесске продолжат народные гулянья и большой праздничный концерт. На одной из площадок парка культуры и отдыха «Зеленый остров» проходит «Алан той», где свое мастерство в исполнении национальных танцев могут продемонстрировать все желающие.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Он объявлен в республике нерабочим.

Депортация

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.