Мемориал Комнатова выиграл велогонщик сборной России Никита Киржайкин

Гонка в память об олимпийском чемпионе Геннадии Комнатове в 38-й раз вывела на старт его коллег по «ремеслу». После перерыва статус сильнейшего вернул себе победитель Кубка России на треке Никита Киржайкин.

Первый Мемориал Геннадия Комнатова омичи и гости нашего города проехали в 1980 году. Хотя серьезные старты по велоспорту центр Омска принимает с 1956 года. Претендентами на награды 38-го мемориала, старт и финиш которого по традиции состоялись 1 мая у Драмтеатра, стали порядка ста гонщиков из Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, а также Республики Казахстан.

Спортсменов разных возрастов развели по 4 заездам. Всем предстояла гонка-критериум — круговая трасса, где в расчет берется не время победителя, а набранные на промежуточных и заключительном финише очки. Длина круга, включая скоростной спуск и изнурительный подъем против ветра по улице Ленина, для всех участников составляла около 2 км.

На церемонии открытия мемориала, которую посетили многие ветераны омского велоспорта, пятерым молодым гонщикам вручили удостоверения «мастеров спорта». За трековые успехи были награждены Евгений Калмыков, Кирилл Белокопытов, Александр Проценко, Виктор Инкеев и Никита Колганов. Получив положенные «регалии», парни вернулись в шеренгу участников гонки.

Погода спортсменов в 2018 году не радовала. Замминистра спорта Андрей Хромов , напутствуя гонщиков, пожелал им не замерзнуть, а на финише в чем-то быть первыми для самих себя. Справиться с начальной частью пожелания было сложно. Пронизывающий ветер и +1С делали свое дело — на старт участники выходили, клацая зубами. Кто-то, вернувшись в Омск со сборов из 25-градусного Сочи, всерьез рисковал стать жертвой простуды.

Первыми сбросить с себя ледяное оцепенение смогли младшие участники. У девушек лучшими стали омичка Лилия Фоминцева (2004-2005 г.р.) и гостья из Новосибирска Любовь Малервейн (2002-2003). У юношей отличились кемеровчане Игорь Вакулин (2004-2005) и Виталий Шипунов (2002-2003), которые умело отбивали атаки и в итоге измотали превосходящих их числом новосибирских «гонцов». У женщин и юниорок, где было всего две участницы, победила омичка Мария Иванцова. Девушке прочат серьезное будущее, но для этого нужно продолжать работать в конкурентной среде, с которой «дома» пока проблемы.

Отличные скорости и тактические решения в 3-м заезде дня показали юниоры и ветераны. У гонщиков «30-45 лет» лучшую сумму баллов насобирал Сергей Кашин , также до первых мест добрались Андрей Егошин (46-55) и Анатолий Колунов («56 и старше»). Лучшим же в заезде стал юниор Юрий Бутрехин из Кемерово (17-18 лет). Парень не впервые колесит по нашим трассам: в 2016-м и 2017-м он выигрывал омскую юношескую многодневку, посвященную Дню Победы, как в общем зачете, так и в зачете активности. На Мемориале Комнатова кемеровский гость на первом круге дал мощный просвет, ушел в отрыв, который никто не смог поддержать, и завершил гонку (со средней скоростью 39 км/ч) в одиночестве.

— Рад, что хорошо показал себя в компании омичей, даже мастеров спорта, которые тренируются и на треке, и на шоссе. Я со старта планировал ехать в отрыв, резать траекторию, рисковать. Один раз даже задел педалью асфальт, но всё обошлось.

Самый престижный старт мемориала — гонщики 1999 г.р. и старше — помимо прочего носил статус чемпионата Сибири. В нем приняли участие ведущие омские спортсмены, в том числе парни, недавно вернувшиеся с алтайских сборов. Первый финиш, отработав «на все деньги» и объяснимо уйдя в тень, выиграл лучший омский спринтер Евгений Калмыков. Далее лидерами заезда утвердились студент СибГУФК, победитель Кубка России-2018 на треке Никита Киржайкин и, годящийся ему в отцы, 45-летний «международник» Дмитрий Мурашко. В 2017 году Мурашко, выигрывавший еще первенство мира 1991 года, покорил и мемориал Комнатова, но на сей раз — при всем уважении к ветерану — побеждать должна была молодость. Два лидера слаженно работали вдвоем, опередили на круг почти весь пелотон, но большее число промежуточных финишей, включая последний, с удвоенным числом очков, взял Киржайкин.

— Было холодно, гонка началась нервно. Первые 5 кругов вообще не понимал, как всё пойдет, — скромно рапортовал после финиша Никита. — В последние дни в Сибири неважная погода, тренировки смазались, я не знал, какие будут ощущения. Потом оказалось, что в горку иду бодрее, чем Дмитрий. Свой первый мемориал Комнатова я проехал в 2007 году. Дважды его выигрывал. В 2017-м пропускал гонку, теперь удалось «вернуться».

После финиша выяснилось, что Дмитрий Мурашко ехал мемориал вне зачета (его лицензия не позволяет официально стартовать в такой компании). Так вместе с Никитой Киржайкиным призерами чемпионата СФО стали Андрей Куприянов и Никита Лукьянов.

Отдельно стоит отметить работу с микрофоном директора «Омского велоцентра», «международника» Бориса Ничипуренко. Его комментарий с представлением гонщиков и промежуточными результатами — жаль, что лишь последнего заезда — серьезно облегчил работу журналистов и объяснил зрителям важные нюансы критериума.