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«Рома» поддержала находящегося в коме фаната «Ливерпуля»
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«Рома» поддержала находящегося в коме фаната «Ливерпуля» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Игроки «Ромы» вышли на тренировку перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в футболках, на которых было написано «Вперед, Шон». Эти слова были адресованы болельщику «красных» 53-летнему Шону Коксу, который находится в медикаментозной коме после нападения фанатов римского клуба перед первой встречей.
По данным итальянских СМИ, «Рома» из-за поведения своих болельщиков может быть наказана со стороны УЕФА проведением одного или двух гостевых матчей без зрителей. Помимо закрытия гостевых секторов, клубу может грозить штраф.
Отметим, что ответную игру в Риме посетят около 5000 болельщиков «Ливерпуля». Власти итальянской столицы направили на обеспечение их безопасности 1200 полицейских. В этом вопросе местные правоохранительные органы будут сотрудничать с британскими коллегами.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» завершился победой мерсисайдцев со счетом 5:2. Вторая игра стоится в Риме 2 мая. Начало — 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Forza Sean #ASRoma pic.twitter.com/TCxvJJB7UQ
— AS Roma (@OfficialASRoma) 1 мая 2018 г.
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