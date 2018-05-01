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Хесе Родригес покинул «Стоук Сити» по личным причинам
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Хесе Родригес покинул «Стоук Сити» по личным причинам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий Хесе Родригес покинул «Стоук Сити». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Отвечая на последние спекуляции в прессе по поводу Хесе Родригеса, мы хотели бы подчеркнуть, что клуб дал ему разрешение на неоплачиваемый отпуск по личным причинам до конца сезона. Это означает, что он не вернется в команду до конца срока аренды", — говорится в заявлении «гончаров».
25-летний испанец выступал за «Стоук Сити» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Его контракт принадлежит «ПСЖ», соглашение истекает летом 2021 года.
В текущем сезоне Хесе провел 13 матчей за команду в премьер-лиге и забил один мяч при одной голевой передаче. Ранее в СМИ сообщалось, что он покинул расположение клуба из-за болезни сына.
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