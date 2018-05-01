Лига чемпионов. «Реал Мадрид» — «Бавария». Матч обслужит Джюнейт Чакыр

В Мюнхене обеспокоены назначением «друга Мадрида» на матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Ответная игра «Баварии» и «Реала» еще не началась, а уже жара. Томас Мюллер пришел на пресс-конференцию перед встречей и напомнил всем о прошлогоднем скандале. «Все знают, что случилось в прошлом году — „Реал“ дважды забил из офсайда. Теперь пенальти в ворота „Ювентуса“… Атмосфера не должна влиять на арбитров. Мы будем сконцентрированы на игре, потому что мы и так находимся под большим давлением», — сказал нападающий.

Вопрос арбитра в данной ситуации достаточно важный, поскольку встречу будет работать турецкий дядя Джюнейт Чакыр. Статистика, которую первым делом после объявления арбитров выкатили каталонские СМИ: при судействе Чакыра «Реал» отыграл 6 матчей. Ноль поражений. Самая известная история о том, как Чакыр судил «Мадрид», случилась в 2013 году. В матче против « Манчестер Юнайтед » турецкий реф удалил с поля Нани, за что заслужил отборных шотландских проклятий от Фергюсона. Сэр Алекс даже включил эпизод в свою автобиографию.

«Как-то раз я предпочел избегать столкновений с прессой после матча, потому что из-за эмоций не мог себя сдерживать. Я бы точно ляпнул что-то про главного судью или его помощников. Речь о матче с «Реалом», когда нелепое решение Чакыра оставило нас в меньшинстве. Судья даже не видел фола! Меня это взбесило», — вспомнила Фергюсон. Чакыр, кстати, после того матча сказал, что все сделал правильно: «Мое решение поймут со временем». За пять лет особо не поняли. Турок вообще в том матче принял довольно много странных решений. И так вышло, что все наиболее очевидные ошибки были приняты в пользу «Мадрида».

Сам факт назначения Чакыра на полуфинал Лиги чемпионов точно не должен удивлять — это один из лучших арбитров УЕФА на данный момент. Вопрос исключительно в том, что он будет работать матч повышенного внимания и именно с участием мадридской команды. «Реал» действительно в прошлом году забил «Баварии» два очень странных гола. Виктор Кашшаи до того матча имел почти безупречную репутацию, но уже в этом сезоне работал лишь групповой этап Лиги чемпионов и не едет на ЧМ-2018. А Чакыр судил «Реал» всего лишь пару недель назад, в первом четвертьфинале против «Ювентуса». Удалил Пауло Дибалу и не дал пенальти на попадание мяча в руку Каземиро. Но оба решения позднее оценили как верные — к тому же в ответной игре судейство было намного более спорным. Но все это не отменяет того, что две стадии подряд «Реал» судит один судья. Такое чувство, что в УЕФА закончились сильные арбитры.

Каждое спорное решение на «Сантьяго Бернабеу» сегодня будет вызывать ураган эмоций, а Чакыр иногда действует довольно решительно. При этом он уже работал в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и на матче с участием «Баварии» — против ПСЖ. Никаких проблем не возникло, мюнхенцы победили 3:1. Всего Чакыр судил «Баварию» пять раз — и 4 встречи заканчивались для немцев победами. Обвиняя турка в помощи

«Мадриду» обычно не вспоминают ничего кроме той самой игры с «Манчестер Юнайтед». Особые зануды указывают еще на игру группового этапа с «Мальмё», в которой Чакыр не дал шведам пенальти. Очевидно, именно в матче с такой командой «Мадрид» нуждался в судейской помощи. Забавно, но есть испанские газеты, которые называют Чакыра не иначе как «друг Месси». Вроде бы когда-то турок признался, что ему нравится смотреть за игрой Лео. И «Барселона» при его судействе побеждала — «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. В итоге получается, что Чакыр либо абсолютно не хранит верность любимой команде. Либо обычный судья с решительным стилем работы. И сегодня вечером он тоже может ошибиться. Даже не раз. Но не из-за какой-то дружбы и желания помочь. Томасу Мюллеру и каталонской прессе лучше успокоиться.