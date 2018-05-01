Что происходит с «Сан-Антонио Спёрс»?

У «Шпор», кажется, нет другого выхода, кроме как проводить перестройку.

Сезон 17/18 получился, возможно, самым кризисным и смутным для «Сан-Антонио Спёрс» за долгое время. Если такие слова вообще применимы по отношению к банде Грега Поповича. Нет, «шпоры» не провалились, они в 21-й раз подряд вышли в плей-офф, однако зимой команду конкретно лихорадило, что привело в итоге к большому количеству разнообразных слухов и сплетен. Может быть, для кого-то это нормально, но для самой стабильной в Лиге организации, подобная ситуация из ряда вон. Давайте разбираться. Предыдущий сезон для «шпор» получился весьма удачным. Команда, обладая не самым сильным составом на Западе, сумела пробиться в финал конференции, где в четырёх матчах была бита будущими чемпионами «Голден Стэйт Уорриорс». Однако игра «Сан-Антонио» в первом матче серии, особенно до того, как получил травму лидер «Спёрс» Кавай Леонард, породила маленькую надежду, что в следующем сезоне можно будет хотя бы попытаться взять реванш.

Вот только действия команды летом серьезно насторожили. Почему-то не был подписан новый контракт с Джонатоном Симмонсом, раскрывшимся именно в плей-офф и ставшим на этом отрезке фактически вторым лучшим игроком «шпор». Зато с Пэтти Миллсом и с 36-летним Пау Газолем были подписаны соответственно 4-х и 3-х-летние соглашения на 49 и 48 миллионов. Слухи отправляли в «Сан-Антонио» различных звёзд, включая Криса Пола , но «Спёрс» не стали участвовать в летней гонке вооружений, ограничившись подписанием Руди Гэя да продлениями остальных важных баскетболистов, включая Ману Джинобили и Ламаркуса Олдриджа, который в один момент даже попросил обмен! Но откровенный разговор с Поповичем вернул затосковавшего было бигмена к жизни.

Сезон-2017/18 стартовал для «шпор» неплохо, команда долго держалась в лидерах Западной конференции. Даже без травмированного Кавая Леонарда. Набрался уверенности Олдридж, заработавший даже приглашение на Матч всех звёзд, а 40-летний Джинобили принялся раз за разом переписывать рекорды результативности НБА для возрастных игроков.

Да, «Сан-Антонио» без шансов уступили тем же «Хьюстону» и «Голден Стэйт», но игры с «Торонто» и «Бостоном» команде явно удались. К тому же скоро должен был вернуться после травмы её лидер. Кавай вернулся, однако из-за проблем с бедром его хватило только на девять игр. И это, с учётом травмы Олдриджа, отправило «Спёрс» зимой в продолжительное пике. «Шпоры» проигрывали чуть ли не всем подряд, в итоге команда вылетела не только из тройки лидеров Запада, но и вообще из зоны плей-офф. А ведь в последний раз с «Сан-Антонио» такое случалось аж в 1997 году, когда после травмы Дэвида Робинсона был слит ради получения на драфте Тима Данкана целый сезон. И сразу вокруг персоны Кавая Леонарда стали рождаться многочисленные слухи: у Кавая трещина в отношениях с руководством клуба и партнёрами, команда провела собрание, на котором остальные игроки «Спёрс» выразили ему недоверие, Кавая летом обменяют и т.д. Даже начали прикидывать варианты возможной летней суперсделки. Дошло до версий о скором объединении Леонарда с Леброном в каком-нибудь клубе. Конечно, слухи остаются слухами, тем более относительно самой закрытой в Лиге организации, откуда крайне редко что-то утекает в медиапространство, но тот факт, что в «Сан-Антонио» далеко не всё ладно, стал всем очевиден. А высказывания игроков в прессе о Кавае и нескрываемое раздражение Грега Поповича на соответствующие вопросы только укрепили уверенность в этом.

Всё же «Спёрс» в марте пришли в себя, а Ламаркус Олдридж, вернувшийся после травмы, принялся отгружать всем подряд по 30 очков и больше. В матче с «Ютой» он и вовсе набрал 45 очков, что стало лучшим результатом в карьере бигмена. Такого Олдриджа мы не видели уже очень давно. И его вдохновенная игра принесла «Сан-Антонио» очередной выход в плей-офф.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Сан-Антонио».