«Сток Сити» расстался с Хесе

Форвард «ПСЖ» Хесе Родригес , который в этом сезоне защищал цвета «Сток Сити» на правах аренды, покинул английский клуб до истечения срока действия контракта.

"Хотим подтвердить, что Хесе дано разрешение о неоплачиваемом уходе из команды по личным причинам. До конца срока действия его арендного соглашения он не вернется в «Сток Сити», — говорится в сообщении пресс-службы «гончаров».

Ранее Хесе получил разрешение на посещение в Лас-Пальмасе сына, у которого возникли проблемы со здоровьем. Футболист должен был вернуться в расположение «Сток Сити» 11 апреля, однако не сделал этого.