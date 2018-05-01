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«Сток Сити» расстался с Хесе
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«Сток Сити» расстался с Хесе 

Евро-футбол.Ру 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «ПСЖ» Хесе Родригес, который в этом сезоне защищал цвета «Сток Сити» на правах аренды, покинул английский клуб до истечения срока действия контракта.
"Хотим подтвердить, что Хесе дано разрешение о неоплачиваемом уходе из команды по личным причинам. До конца срока действия его арендного соглашения он не вернется в «Сток Сити», — говорится в сообщении пресс-службы «гончаров».
Ранее Хесе получил разрешение на посещение в Лас-Пальмасе сына, у которого возникли проблемы со здоровьем. Футболист должен был вернуться в расположение «Сток Сити» 11 апреля, однако не сделал этого.
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