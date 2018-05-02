Рассел Кроу ответил на шутку Клоппа о том, что актёр сыграет за «Ливерпуль»

Актёр Рассел Кроу, известный, в частности, по главной роли в фильме «Гладиатор» режиссёра Ридли Скотта , ответил на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» немецкий специалист пошутил, что Кроу сыграет за английскую команду в полузащите. «Ха, не та команда. Вперёд, „Рома“!» — написал Кроу в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» BT Sport.

Ответный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» состоится в Риме на стадионе «Олимпико» сегодня, 2 мая, и начнётся в 21:45 по московскому времени. В Англии красные разгромили соперника — 5:2.