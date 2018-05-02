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Рассел Кроу ответил на шутку Клоппа о том, что актёр сыграет за «Ливерпуль»
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Рассел Кроу ответил на шутку Клоппа о том, что актёр сыграет за «Ливерпуль» 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Актёр Рассел Кроу, известный, в частности, по главной роли в фильме «Гладиатор» режиссёра Ридли Скотта, ответил на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Ромой» немецкий специалист пошутил, что Кроу сыграет за английскую команду в полузащите. «Ха, не та команда. Вперёд, „Рома“!» — написал Кроу в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть в «твиттере» BT Sport.
Ответный матч между «Ромой» и «Ливерпулем» состоится в Риме на стадионе «Олимпико» сегодня, 2 мая, и начнётся в 21:45 по московскому времени. В Англии красные разгромили соперника — 5:2.
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