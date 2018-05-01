Ещё
Циципас получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде вместо Коккинакиса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Циципас получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде вместо Коккинакиса 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
44-я ракетка мира грек Стефанос Циципас получил «уайлд-кард» в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, который пройдёт на грунте с 4 по 11 мая. Изначально специальное приглашение было предоставлено австралийцу Танаси Коккинакису, однако он не сможет выступить из-за травмы левого колена.
«Я сожалею, что Танаси получил травму, и желаю ему скорейшего выздоровления. Я видел игру Стефаноса в Барселоне и был впечатлён его потенциалом на грунте. Он заслужил право сыграть в Мадриде, и я не сомневаюсь, что он доставит много хороших эмоций болельщикам», — приводит слова директора соревнований Маноло Сантаны официальный сайт турнира.
Чемпионат.com: последние новости
Садулаев вошёл в состав сборной России на ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске Оздоев: я долго не боролся на международных стартах из-за тяжёлой травмы Кафельников: я ушёл из тенниса из-за обвинений? Не несите ерунду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201818
Британцы ополчились на Кафельникова1
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение