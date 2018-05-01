Циципас получил «уайлд-кард» на «Мастерс» в Мадриде вместо Коккинакиса

44-я ракетка мира грек Стефанос Циципас получил «уайлд-кард» в основную сетку турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, который пройдёт на грунте с 4 по 11 мая. Изначально специальное приглашение было предоставлено австралийцу Танаси Коккинакису , однако он не сможет выступить из-за травмы левого колена.

«Я сожалею, что Танаси получил травму, и желаю ему скорейшего выздоровления. Я видел игру Стефаноса в Барселоне и был впечатлён его потенциалом на грунте. Он заслужил право сыграть в Мадриде, и я не сомневаюсь, что он доставит много хороших эмоций болельщикам», — приводит слова директора соревнований Маноло Сантаны официальный сайт турнира.