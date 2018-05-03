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Липатова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Каспийске в весе до 59 кг
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Липатова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Каспийске в весе до 59 кг 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Светлана Липатова стала обладательницей бронзовой награды чемпионата Европы по женской борьбе в Каспийске в весовой категории до 59 кг. В схватке за бронзу она победила шведку Эмму Юханссон, получившую травму. В финале турчанка Элиф Есилирмак взяла верх над болгаркой Мими Христовой со счётом 6:4.
Женская борьба. Чемпионат Европы. Каспийск, Россия Весовая категория до 59 кг 1. Элиф Есилирмак (Турция). 2. Мими Христова (Болгария). 3. Светлана Липатова (Россия). 3. Татьяна Омельченко (Беларусь).
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