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Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление О'Коннора
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Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление О'Коннора 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление своего бывшего партнера по московскому «Локомотиву» Гарри О'Коннора об используемом допинге в стане «железнодорожников».
"Эта процедура стара, как мир. Я помню, что в последствии это вообще запретили. Если не ошибаюсь, при этой процедуре вливают твою же плазму. Может, кто-то и делал в индивидуальном порядке, но не массово. Но это все равно не было каким-то очищением крови, как говорит О'Коннор. А потом такую процедуру вообще запретили. Может, он сам что-то делал индивидуально? Я сам такую процедуру не проходил", — цитирует 33-летнего хавбека sport24.ru.
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