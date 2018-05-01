Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление О'Коннора

Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов прокомментировал скандальное заявление своего бывшего партнера по московскому «Локомотиву» Гарри О'Коннора об используемом допинге в стане «железнодорожников».

"Эта процедура стара, как мир. Я помню, что в последствии это вообще запретили. Если не ошибаюсь, при этой процедуре вливают твою же плазму. Может, кто-то и делал в индивидуальном порядке, но не массово. Но это все равно не было каким-то очищением крови, как говорит О'Коннор. А потом такую процедуру вообще запретили. Может, он сам что-то делал индивидуально? Я сам такую процедуру не проходил", — цитирует 33-летнего хавбека sport24.ru.